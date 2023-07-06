От КМСП поступило предложение снизить штрафы для микробизнеса за неуплату долга

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Для этого КМСП подготовила изменения в статью 112 закона «Об исполнительном производстве». Глава корпорации Александр Исаевич направил письмо с законопроектом главе Министерства юстиции Константину Чуйченко. Ведомство приняло обращение 3 июля. Сейчас документ находится на рассмотрении, передают «Ведомости» со ссылкой на представителя Минюста. Сама инициатива составлена по результатам анализа сведений от представителей МСП и соответствует задаче главы государства Владимира Путина по снижению административного давления на малый бизнес, сообщает rostovgazeta.ru.
По мнению авторов письма, сейчас норма не учитывает такие факторы, как доход компании и ее имущественно-финансовое положение. По смыслу закона сбор равносилен штрафной санкции. Согласно решениям Конституционного суда, данная санкция должна соответствовать критерию соразмерности. В обращении Александра Исаевича сказано, что корпорация предлагает снизить размер сбора для микропредприятий и сделать его таким же, как для индивидуальных предпринимателей.
Кроме этого, в письме приведены данные по количеству сборов для микробизнеса за период 2019–2022 годы, а также данные о долгах таких компаний: совокупный размер задолженности (1,38 миллиарда рублей) в несколько раз превышает общую задолженность микропредприятий по налогам, страховым сборам, штрафам ГИБДД, пошлинам и другим (141 миллион рублей).
Инициативу предлагают распространить исключительно на микропредприятия из реестра МСП. Это объясняется тем, что среди общего количества юридических лиц таких предприятий в стране 91,3%, а среди МСП — 99,3%.
«Поскольку исполнительский сбор является, по сути, штрафом, необходимо принимать во внимание соотношение его размера с последствиями нарушения», — считает управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева.
Она привела пример, что при неисполнении документа на 500 рублей взыскание размером 10 000 рублей является несоразмерным, более того — необоснованным.
Нужно учитывать тот факт, что малые и средние предприятия сейчас испытывают дефицит оборотных средств. Отчасти ухудшение финансового положения таких компаний связано с задержками взаиморасчетов по контрактам и госзакупкам. На это обратил внимание председатель «Опоры России» Александр Калинин.