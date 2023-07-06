От КМСП поступило предложение снизить штрафы для микробизнеса за неуплату долга

По мнению авторов письма, сейчас норма не учитывает такие факторы, как доход компании и ее имущественно-финансовое положение. По смыслу закона сбор равносилен штрафной санкции. Согласно решениям Конституционного суда, данная санкция должна соответствовать критерию соразмерности. В обращении Александра Исаевича сказано, что корпорация предлагает снизить размер сбора для микропредприятий и сделать его таким же, как для индивидуальных предпринимателей.