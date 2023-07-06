Невролог: судороги могут возникнуть из-за переохлаждения

Судороги в мышцах могут возникать по разным причинам. Например, если у вас не хватает воды, вы переохлаждены или испытываете стресс, это может вызвать судорожные сокращения мышц. Также судороги могут быть следствием сильного напряжения мышц, употребления алкоголя или курения. Другая возможная причина — менструация у женщин, приводит RT слова эксперта.