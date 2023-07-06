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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Невролог: судороги могут возникнуть из-за переохлаждения

6 июля 2023, 11:05
Врач-невролог Диана Андреева поделилась информацией о причинах появления судорог.

Судороги в мышцах могут возникать по разным причинам. Например, если у вас не хватает воды, вы переохлаждены или испытываете стресс, это может вызвать судорожные сокращения мышц. Также судороги могут быть следствием сильного напряжения мышц, употребления алкоголя или курения. Другая возможная причина — менструация у женщин, приводит RT слова эксперта.

Если судороги повторяются часто, рекомендуется обратиться к врачу.

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