«Не заменят»: что думают жители Башкирии о белорусском бутике с «золотой» синтетикой

О том, что обычная хлопковая футболка за 2500 рублей будет не по карману, пишет и Ираида Ф., подчеркивая, что подойдет ей этот предмет гардероба и за 250 рублей. Присоединяется к мнению и Татьяна Ш. Женщина обращает внимание на соотношение цены и качества материалов изделия.