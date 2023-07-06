«Не заменят»: что думают жители Башкирии о белорусском бутике с «золотой» синтетикой

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Открытие нового бутика гомельской фабрики «Коминтерн» вызвал у пользователей социальных сетей неоднозначные эмоции, однако в том, что цены на предметы одежды по карману будут далеко не всем, сошлись многие.
Так, Марина Н. недоумевает, почему в Уфе разрешили открыть «такой дорогущий бутик?». Ответила женщине Роза Е., предположив, что магазин открыли с целью «над нами посмеяться».
— Ну жили мы без белоруской одежды и дальше проживем??? Почему они диктуют свои цены тут у нас? — Марина Н.
О том, что обычная хлопковая футболка за 2500 рублей будет не по карману, пишет и Ираида Ф., подчеркивая, что подойдет ей этот предмет гардероба и за 250 рублей. Присоединяется к мнению и Татьяна Ш. Женщина обращает внимание на соотношение цены и качества материалов изделия.
Динар Р. уверен, что одежда белорусского производства не заменит западную одежду.
— Даже не пытайтесь переубедить, — добавил мужчина.
— А почему бы своё производство не восстановить? — задается вопросом Светлана К.
Между тем, Ильмира З. уверена, что каждому товару найдется свой покупатель. А Галия М. заявляет, что в бутике «можно и не покупать», так как, по ее мнению, открыт он был не для денег.
— Это, скорее, политический момент, бренд из братской страны, — Галия М.
Напомним, что «Коминтерн» в Уфе открылся в последних числах июня, это первый бутик в России с белорусской деловой мужской и женской одеждой. О том, сколько будет стоить собрать себя на работу, а ребенка в школу — в материале Mkset.