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Не все компании-гиганты в России готовы к повышению оплаты труда

6 июля 2023, 12:25
Фото: 1MI
На современном рынке труда наблюдается серьезный дефицит квалифицированных сотрудников, особенно рабочих.

При этом не все крупные работодатели спешат повышать заработную плату своим сотрудникам, включая компании в секторе металлургии и горной добычи, где фонд оплаты труда не успевает справиться с инфляцией, пишут Новые Известия.

Согласно отчету аудиторской компании «Б1» (ранее известной как российское подразделение EY), в 2022 году 88% российских компаний, принявших участие в опросе, повысили зарплату своим сотрудникам, несмотря на официальную инфляцию на уровне 11,9%. При этом индексация зарплат в среднем составила порядка 8%

Особое внимание представляет сектор металлургии и горной добычи, так как именно он считается наиболее пострадавшим от санкций. Руководство предприятий отрасли по-разному подошло к проблеме.

Так, одним из лидеров по уровню индексации зарплат в этом секторе стала группа «Норникель», опередив таких крупных игроков рынка, как «Северсталь», «Русал», ОМК, ММК, «Металлоинвест», корпорация «ВСМПО-АВИСМА», СУЭК, АЛРОСА и др. За 2022 год зарплата в группе «Норникель» увеличена на 20% в Норильске и Красноярском крае и на 10% в Мурманской области и других регионах. В текущем году компания также сообщила о планируемом повышении заработной платы своих сотрудников на 6,1%.

В апреле 2022 года компания «Северсталь» под руководством Алексея Мордашова повысила зарплату всем сотрудникам на 9%. Компания «Русал» (контролируемая Олегом Дерипаской) проиндексировала заработную плату на 10%. Подобные повышения были зафиксированы и в других металлургических и горнодобывающих компаниях.

Особенно трудная ситуация сложилась для сотрудников производителя титана ВСМПО-АВИСМА, которые столкнулись с проблемами индексации заработных плат и даже угрожали руководству корпорации «дойти до президента».

Тем временем проблема дефицита кадров становится все более заметной, о чем свидетельствуют многие эксперты. Согласно исследованию Сергея Цухло, заведующего лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара, промышленность России испытывает рекордный уровень кадрового голода с 1996 года, составляющий 35%.

Отчет «Б1» также сообщает, что 64% компаний ожидают трудности в подборе персонала в 2023 году. Самые проблемные направления: рабочие (71%), производственный и инженерно-технический персонал (64%) и сотрудники в области информационных технологий (43%).

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