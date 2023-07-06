Не все компании-гиганты в России готовы к повышению оплаты труда

Так, одним из лидеров по уровню индексации зарплат в этом секторе стала группа «Норникель», опередив таких крупных игроков рынка, как «Северсталь», «Русал», ОМК, ММК, «Металлоинвест», корпорация «ВСМПО-АВИСМА», СУЭК, АЛРОСА и др. За 2022 год зарплата в группе «Норникель» увеличена на 20% в Норильске и Красноярском крае и на 10% в Мурманской области и других регионах. В текущем году компания также сообщила о планируемом повышении заработной платы своих сотрудников на 6,1%.