На сколько посадили жителя Башкирии за тройное убийство детей-инвалидов и жены

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:43
В конце августа прошлого года в городе Салават в Башкирии произошло вопиющее убийство. Нетрезвый 62-летний отец семейства повздорил со своими взрослыми 38-летними сыновьями на бытовой почве, ранее ведомства уточнили, что дети отказали отцу профинансировать его желание выпить. В результате семейного конфликта мужчина взялся за кухонный нож и ударил обоих своих сыновей в область шеи.
Услышавшая шум супруга дебошира вышла на шум и она стала следующей жертвой мужчина, причем 64-супруге мужчина нанес большее количество ножевых ударов, бил в шею, грудь и голову. Сыновья-инвалиды скончались на месте преступления, женщину же пытались спасти медики, но к сожалению сделать этого не удалось.
Примечательно, что скрываться от правосудия и следствия мужчина не стал, а дождался приезда правоохранителей и сознался совершенном преступлении, признал вину в совершенном преступлений он и в зале суда.
Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.