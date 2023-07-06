На сколько посадили жителя Башкирии за тройное убийство детей-инвалидов и жены

В конце августа прошлого года в городе Салават в Башкирии произошло вопиющее убийство. Нетрезвый 62-летний отец семейства повздорил со своими взрослыми 38-летними сыновьями на бытовой почве, ранее ведомства уточнили, что дети отказали отцу профинансировать его желание выпить. В результате семейного конфликта мужчина взялся за кухонный нож и ударил обоих своих сыновей в область шеи.