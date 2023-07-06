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На сколько посадили жителя Башкирии за тройное убийство детей-инвалидов и жены

6 июля 2023, 08:20
Фото: 1MI

19 лет тюрьмы за убийство своих детей-инвалидов и их матери получил житель Башкирии

Семейная трагедия, произошедшая в Салавате прошлым летом, обернулась приговором почти на 20 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии 6 июля.

В конце августа прошлого года в городе Салават в Башкирии произошло вопиющее убийство. Нетрезвый 62-летний отец семейства повздорил со своими взрослыми 38-летними сыновьями на бытовой почве, ранее ведомства уточнили, что дети отказали отцу профинансировать его желание выпить. В результате семейного конфликта мужчина взялся за кухонный нож и ударил обоих своих сыновей в область шеи.

Услышавшая шум супруга дебошира вышла на шум и она стала следующей жертвой мужчина, причем 64-супруге мужчина нанес большее количество ножевых ударов, бил в шею, грудь и голову. Сыновья-инвалиды скончались на месте преступления, женщину же пытались спасти медики, но к сожалению сделать этого не удалось.

Примечательно, что скрываться от правосудия и следствия мужчина не стал, а дождался приезда правоохранителей и сознался совершенном преступлении, признал вину в совершенном преступлений он и в зале суда.

Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Суд#18+#Новости Башкирии#Приговор
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