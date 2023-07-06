«Мозговой туман»: частое осложнение после перенесенного COVID-19

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Согласно результатам исследования, люди, перенесшие COVID-19, часто жалуются на так называемый «мозговой туман», который проявляется в проблемах с концентрацией внимания, забывчивостью и трудностями в выборе слов, пишет RT.
Однако у около 80% молодых людей эти нарушения заметно уменьшаются через 6-12 месяцев после болезни.
Кроме того, после COVID-19 может возникнуть психическое расстройство, такое как депрессия и тревога.
Стало известно, что эти расстройства развиваются наиболее активно примерно через три месяца после выздоровления от вируса.
«Пациенты обращались к психиатрам не сразу, в среднем спустя еще три месяца», — отметила профессор Марина Кинкулькина, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Первого МГМУ, член-корреспондент РАН.