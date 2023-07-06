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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

«Мозговой туман»: частое осложнение после перенесенного COVID-19

6 июля 2023, 13:09
В исследовании, проведенном в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, было выяснено, что более половины людей, переболевших COVID, страдают от нарушений когнитивных функций мозга.

Согласно результатам исследования, люди, перенесшие COVID-19, часто жалуются на так называемый «мозговой туман», который проявляется в проблемах с концентрацией внимания, забывчивостью и трудностями в выборе слов, пишет RT.

Однако у около 80% молодых людей эти нарушения заметно уменьшаются через 6-12 месяцев после болезни.

Кроме того, после COVID-19 может возникнуть психическое расстройство, такое как депрессия и тревога.

Стало известно, что эти расстройства развиваются наиболее активно примерно через три месяца после выздоровления от вируса.

«Пациенты обращались к психиатрам не сразу, в среднем спустя еще три месяца», — отметила профессор Марина Кинкулькина, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Первого МГМУ, член-корреспондент РАН.

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