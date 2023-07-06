Миллионы за расселение хотят взыскать со скандального застройщика в Уфе

Чего стоит один только известный всей стране «квартал ада», жители которого даже устраивали голодовки и приносили Радию Хабирову попкорн. Но что попкорн, в июне в Дом республики активисты во главе с Аллой Яковлевой принесли главе республики контейнер с кишками, чтобы напомнить главе о его обещании прекратить стройку у них во дворе. Уместно напомнить и о том, что в нынешнем году входящая в группу ПСК-6 компания также добивалась в суде снятия охранного статуса со зданий «Ансамбля застройки города Черниковска 1950-х годов».