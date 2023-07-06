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Миллионы за расселение хотят взыскать со скандального застройщика в Уфе

6 июля 2023, 13:22
Фото: 1MI

Мэрия Уфы расселила аварийные дома для ПСК-6 и не досчиталась 263 млн рублей

На этот раз речь идет о квартале в центре Уфы, где власти потратили «лишние» 263 млн при расселении, сообщает «Ъ-Уфа».

Мэрия Уфы уже не в первый раз судится со скандально известным застройщиком ПСК-6. На этот раз в суде, который состоялся сегодня, 6 июля, город планировал взыскать с застройщика 263 миллиона рублей. Сумма образована из затрат бюджета города на расселение жителей квартала формируемого улицами Айской, Владивостокской, 8 марта и Революционной.

В 2019 году Специализированный застройщик СУ №17 ПСК-6, совладельцем которого, по данным «Спарк», является бывший депутат горсовета Андрей Носков, взял на себя обязательства компенсировать администрации Уфы траты на расселение аварийного жилья, сообщается, что ПСК-6 соглашался на сумму в 283 млн рублей, однако в итоге на расселение ушло почти в два раза больше и теперь мэрия хочет взыскать оставшиеся 263 млн с застройщика. Отмечается, что застройщик подал встречный иск к мэрии с требованием продлить истекший в апреле 2023 года срок договора на КРТ (комплексное развитие территорий — прим. ред.) до середины 2027 года.

И это не первое подобное дело ПСК-6 и мэрии Уфы, так в феврале нынешнего года 18 апелляционный суд в Челябинске встал на сторону застройщика, отказав мэрии в взыскании средств на расселение жителей негодного жилья. Известно что тогда мэрия обратилась и в «последнюю инстанцию» — кассационный суд в Самаре.

Напомним, застройщик ПСК-6 известен немалым количеством громких скандалов, а не только судебными делами. Хотя с мэрией застройщик судится далеко не в первый и судя по всему не последний раз, есть громкие «человеческие скандалы», а не судебные тяжбы.

Чего стоит один только известный всей стране «квартал ада», жители которого даже устраивали голодовки и приносили Радию Хабирову попкорн. Но что попкорн, в июне в Дом республики активисты во главе с Аллой Яковлевой принесли главе республики контейнер с кишками, чтобы напомнить главе о его обещании прекратить стройку у них во дворе. Уместно напомнить и о том, что в нынешнем году входящая в группу ПСК-6 компания также добивалась в суде снятия охранного статуса со зданий «Ансамбля застройки города Черниковска 1950-х годов».

ПСК-6 пытается снять охранный статус с 15 домов-памятников в Уфе
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#Уфа#Город#Суд#Новости Уфы#Застройщики#Ирина Деревянчук
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