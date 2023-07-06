Каким должен быть самый полезный смузи?

По ее мнению, для увеличения количества белка в смузи можно добавить творог. Что касается полезных растительных жиров, их можно получить из кокоса или авокадо. Богатый клетчаткой и углеводами смузи может быть приготовлен с использованием ягод, фруктов и овощей, пишет RT.