Каким должен быть самый полезный смузи?

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
По ее мнению, для увеличения количества белка в смузи можно добавить творог. Что касается полезных растительных жиров, их можно получить из кокоса или авокадо. Богатый клетчаткой и углеводами смузи может быть приготовлен с использованием ягод, фруктов и овощей, пишет RT.
Согласно словам доктора Мухиной, такой смузи будет содержать не только аминокислоты, антиоксиданты и минералы, но и придаст организму энергию, а также поднимет настроение. Она отметила, что это отличная альтернатива приему пищи.
Если говорить о замене сахара, то его можно заменить подсластителем — например, трегалозой. Этот подсластитель не оказывает воздействия на работу поджелудочной железы.