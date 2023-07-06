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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Каким должен быть самый полезный смузи?

6 июля 2023, 11:02
Доктор медицинских наук Марият Мухина, специалист по диетологии, рассказала о том, каким образом можно приготовить самый полезный смузи.

По ее мнению, для увеличения количества белка в смузи можно добавить творог. Что касается полезных растительных жиров, их можно получить из кокоса или авокадо. Богатый клетчаткой и углеводами смузи может быть приготовлен с использованием ягод, фруктов и овощей, пишет RT.

Согласно словам доктора Мухиной, такой смузи будет содержать не только аминокислоты, антиоксиданты и минералы, но и придаст организму энергию, а также поднимет настроение. Она отметила, что это отличная альтернатива приему пищи.

Если говорить о замене сахара, то его можно заменить подсластителем — например, трегалозой. Этот подсластитель не оказывает воздействия на работу поджелудочной железы.

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