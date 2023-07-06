Как защитить свою кожу: врач рассказал о мерах первой помощи при солнечном ожоге

«Использование аэрозолей, мазей, кремов и бальзамов, а также масел, красителей и присыпок в качестве первой помощи не рекомендуется. Нельзя также наносить сметану или кефир, так как это может замедлить отвод тепла и усугубить ожог», — пояснил Петрушин.