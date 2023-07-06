Как защитить свою кожу: врач рассказал о мерах первой помощи при солнечном ожоге

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В первую очередь необходимо перестать находиться на солнце и укрыться в тени или помещении, пояснил доктор. Затем следует охладить обожженное место в течение 20 минут, для этого можно использовать чистую питьевую воду, пишет RT.
Важно не применять растворы антисептиков, особенно содержащих спирт, для промывания ожога, предупредил специалист. После промывания следует накрыть пораженную область чистым повязкой.
«Использование аэрозолей, мазей, кремов и бальзамов, а также масел, красителей и присыпок в качестве первой помощи не рекомендуется. Нельзя также наносить сметану или кефир, так как это может замедлить отвод тепла и усугубить ожог», — пояснил Петрушин.