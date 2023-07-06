Глава РЭО: В Красноярском крае появятся пять комплексов по обращению с отходами

Согласно комментарию Дениса Буцаева, в регионе в скором времени стартует постройка пяти комплексов суммарной мощностью 441 тысяча тонн в год, по четырем из которых сейчас ведется рассмотрение частных концессионных инициатив, и РЭО договорился с региональными властями об ускорении принятия окончательного решения по ним. Новый глава Красноярского края прилагает множество усилий для развития отрасли обращения с отходами в регионе и при поддержке РЭО сможет добиться успеха в выполнении всех запланированных показателей по сокращению захоронения мусора на свалках в два раза и 100% обработке отходов раньше тех сроков, которые прописаны в указе президента РФ № 474. Буцаев считает, что благодаря приложенным усилиям Красноярскому краю удастся войти в число лидеров реализации реформы отрасли обращения с ТКО в России.