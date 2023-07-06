Глава РЭО: В Красноярском крае появятся пять комплексов по обращению с отходами

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Как сообщает prmira.ru, вопросы строительства новых объектов обсуждали глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков.
Согласно комментарию Дениса Буцаева, в регионе в скором времени стартует постройка пяти комплексов суммарной мощностью 441 тысяча тонн в год, по четырем из которых сейчас ведется рассмотрение частных концессионных инициатив, и РЭО договорился с региональными властями об ускорении принятия окончательного решения по ним. Новый глава Красноярского края прилагает множество усилий для развития отрасли обращения с отходами в регионе и при поддержке РЭО сможет добиться успеха в выполнении всех запланированных показателей по сокращению захоронения мусора на свалках в два раза и 100% обработке отходов раньше тех сроков, которые прописаны в указе президента РФ № 474. Буцаев считает, что благодаря приложенным усилиям Красноярскому краю удастся войти в число лидеров реализации реформы отрасли обращения с ТКО в России.
Пять объектов станут первоочередными в развитии инфраструктуры по обращению с ТКО в Красноярском крае. Это — КПО «Назарово» на 35 тысяч тонн, КПО «Норильск» на 80 тысяч тонн, КПО «Мотыгино» на шесть тысяч тонн, КПО «Ермаковское» на 20 тысяч тонн, а также объект для нужд краевого центра и его пригорода мощностью 300 тысяч тонн ТКО в год.
Замглавы Российского экологического оператора по инвестиционному развитию Сергей Королев отчитался об итогах обсуждения касательно финансирования новых инициатив. Удалось подсчитать, что на строительство и запуск пяти новых объектов необходимо будет направить 10,145 миллиарда рублей. Инициативы, воплощаемые по концессии, ППК «РЭО» способна профинансировать на 95% от общей суммы инвестирования, прописанной в заключении государственной экспертизы, — за счет средств, полученных от выпуска собственных облигаций. Данную стратегию РЭО активно использует сейчас для выполнения регпроектов по строительству предприятий ТКО.
Помимо этого, с 2025 по 2027 год планируется постройка и ввод в эксплуатацию еще 11 объектов отрасли обращения с отходами суммарной мощностью 231 тысяча тонн в год сортировки и 200 тысяч тонн в год утилизации. Затраты на реализацию проектов составят четыре миллиарда рублей. Детали воплощения данных инициатив ППК «РЭО» будет согласовывать с властями региона.