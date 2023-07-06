Фарит Самигуллин, «помогавший» с военниками спортсменам, приговорен к 6 годам тюрьмы

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Предприниматель Фарит Самигуллин, учредитель компании «АФ-групп» и нападающий хоккейной команды «Нефть» стал известен в Уфе и Башкирии, и вероятно даже за ее пределами после крайне резонансного дела о том, как именитые спортсмены «приобретали» военные билеты у военкома Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константина Выропаева.
Дела спортсменов в судах гремели на протяжении года и большинство из покупателей отделались штрафами или иными взысканиями и лишь один получил условный срок. Не так давно, нынешней весной прозвучали приговоры военкому Выропаеву, а перед ним его супруге.
Сегодня, 6 июня Калининский райсуд Уфы рассмотрел дело Фарита Самигуллина, который фигурировал в качестве посредника, который передавал взятки и обвинялся по трем статьям: мошенничество, посредничество во взяточничестве и передача взятки должностному лицу. Как сообщает «Ъ-Уфа» суд назначил предпринимателю наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 3 млн руб.