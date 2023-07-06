Фарит Самигуллин, «помогавший» с военниками спортсменам, приговорен к 6 годам тюрьмы

Сегодня, 6 июня Калининский райсуд Уфы рассмотрел дело Фарита Самигуллина, который фигурировал в качестве посредника, который передавал взятки и обвинялся по трем статьям: мошенничество, посредничество во взяточничестве и передача взятки должностному лицу. Как сообщает «Ъ-Уфа» суд назначил предпринимателю наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 3 млн руб.