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Фарит Самигуллин, «помогавший» с военниками спортсменам, приговорен к 6 годам тюрьмы

6 июля 2023, 09:08
Фото: 1MI

В Уфе суд дал 6 лет тюрьмы и штраф в 3 млн Фариту Самигуллину за продажу военников

О приговоре вынесенном одному из действующих в этой громкой истории лиц сообщил «Ъ-Уфа» из зала суда 6 июля.

Предприниматель Фарит Самигуллин, учредитель компании «АФ-групп» и нападающий хоккейной команды «Нефть» стал известен в Уфе и Башкирии, и вероятно даже за ее пределами после крайне резонансного дела о том, как именитые спортсмены «приобретали» военные билеты у военкома Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константина Выропаева.

Дела спортсменов в судах гремели на протяжении года и большинство из покупателей отделались штрафами или иными взысканиями и лишь один получил условный срок. Не так давно, нынешней весной прозвучали приговоры военкому Выропаеву, а перед ним его супруге.

Сегодня, 6 июня Калининский райсуд Уфы рассмотрел дело Фарита Самигуллина, который фигурировал в качестве посредника, который передавал взятки и обвинялся по трем статьям: мошенничество, посредничество во взяточничестве и передача взятки должностному лицу. Как сообщает «Ъ-Уфа» суд назначил предпринимателю наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 3 млн руб.

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#Ирина Деревянчук#Приговор#Суд#Общество#Новости Уфы#Новости Башкирии
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