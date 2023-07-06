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Буцаев: С начала года введено 5 объектов по обращению с ТКО за 2,1 млрд рублей

6 июля 2023, 12:28
В первом полугодии 2023 года в России было введено в эксплуатацию пять объектов для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Общая мощность обработки составила 103 тысячи тонн, а по размещению — 431,2 тысячи тонн. Общие инвестиции в эти объекты составили 2,153 миллиарда рублей.

«В 2023 году было введено пять объектов по обращению с ТКО в Иркутской, Калининградской, Новгородской, Тульской областях и Пермском крае на сумму 2,153 миллиарда рублей, пишет 56orb.ru. За 4,5 года реализации федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“ было введено в эксплуатацию 222 объекта для обращения с ТКО, включая 127 объектов обработки, 52 объекта утилизации, 12 современных объектов размещения и 31 комплексный объект. Ввод этих объектов позволил создать мощности для обработки 19,23 миллиона тонн, утилизации 5,34 миллиона тонн и размещения 2,79 миллиона тонн», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В абсолютных значениях это означает, что по итогам первого полугодия 2023 года план реализации федерального проекта по созданию мощностей для обращения с ТКО по обработке выполнен на 98,7%, по утилизации — на 88,3%, а по размещению — на 69,1%, отметил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

С начала реформы в 2019 году и до июня 2023 года на создание объектов в России было потрачено 110 миллиардов рублей. Более 107 миллиардов рублей из этой суммы были инвестированы до 2023 года. Оставшиеся 2,1 миллиарда рублей были потрачены в первом полугодии 2023 года, при этом около 99% этих средств были вложены частными инвесторами, а всего 0,6% — государственные средства.

Согласно информации от субъектов Российской Федерации, до конца 2023 года на создание перспективных объектов обращения с ТКО может быть направлено не менее 30 миллиардов рублей. Основной объем средств будет вложен частными инвесторами.

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