Буцаев: С начала года введено 5 объектов по обращению с ТКО за 2,1 млрд рублей

С начала реформы в 2019 году и до июня 2023 года на создание объектов в России было потрачено 110 миллиардов рублей. Более 107 миллиардов рублей из этой суммы были инвестированы до 2023 года. Оставшиеся 2,1 миллиарда рублей были потрачены в первом полугодии 2023 года, при этом около 99% этих средств были вложены частными инвесторами, а всего 0,6% — государственные средства.