«Золотая» синтетика: что скрывает первый бутик с одеждой из Беларуси в Уфе

Posted Сегодня, 02:00
Published Сегодня, 02:00
Modified Сегодня, 02:00
Updated Сегодня, 02:00
Одежда в «Коминтерн» представлена в большинстве своем в деловом стиле, правда, есть некоторые исключения в виде курток, трикотажных и вязаных изделий. Кроме того, перед посещением бутика уфимцам и гостям столицы имеет смысл проверить баланс банковской карты.
Начнем с женского отдела. Обычная однотонная белая футболка из хлопка с ценником в 2 590 рублей — казалось бы, за такую стоимость материал изделия должен быть «добротным», однако будьте готовы к тому, что футболка будет просвечивать.
Можно найти на вешалке различные блузки с ценником выше пяти тысяч рублей, платья за шесть тысяч, а также брючные и юбочные костюмы. Например, за такой летний лук придется заплатить 23 890 рублей, из которых почти 10 тысяч рублей стоит сумка и почти 14 тысяч — платье.
В новом бутике выбор пиджаков, действительно, разнообразен, чего нельзя сказать о ценовом диапазоне — в большинстве своем стоимость их примерно 12-13 тысяч рублей.
В мужском отделе выбор костюмов такой же широкий, да и цены на предметы гардероба также «кусаются». Например, пиджак, который мерил глава Башкирии Радий Хабиров на открытии бутика, стоит 14 990 рублей.
Классический черный мужской костюм обойдется в 25 570 рублей: 13 990 рублей за пиджак, 6 590 рублей за брюки и 4 990 — за белую рубашку. Отметим, что и пиджак, и брюки сделаны из синтетических тканей.
Галстуки тем временем стоят от 1 690 рублей.
Выставленный на манекене лук вместе с сумкой можно приобрести за 32 960 рублей. Сшит костюм также из синтетических тканей.
В мужском отделе можно подобрать одежду и для детей. Пойдем по тому же принципу и сразу скажем, что классический черный костюм на мальчика обойдется родителям в 20 060 рублей: 8 990 рублей за пиджак, 3 790 рублей за жилетку, 2 990 рублей за рубашку и 4 290 рублей за классические брюки.
Напомним, по официальным данным Башстата, средняя заработная плата жителей республики — 50 тысяч рублей в месяц. Предполагаем, что среднестатистическому уфимцу одеть семью с одним ребенком сразу и с одной «получки» не выйдет. Как будут идти дела у бутика «Коминтерн» — покажет время.