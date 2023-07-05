«Золотая» синтетика: что скрывает первый бутик с одеждой из Беларуси в Уфе

Можно найти на вешалке различные блузки с ценником выше пяти тысяч рублей, платья за шесть тысяч, а также брючные и юбочные костюмы. Например, за такой летний лук придется заплатить 23 890 рублей, из которых почти 10 тысяч рублей стоит сумка и почти 14 тысяч — платье.