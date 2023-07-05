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За два дня жары в Уфе выявили девять случаев загрязнения воздуха вредными веществами

5 июля 2023, 14:40
Фото: 1MI

3 и 4 июля в Уфе зафиксировали девять превышений ПДК вредных веществ до пяти крат

Вредные вещества обнаружили не только в промышленной части Уфы, но и в центре города, сообщают синоптики Башгидрометцентра.

Жара это период не только пляжного отдыха и мучений в общественном транспорте, но и время которое квалифицируется как неблагоприятные метеорологические условия. Так всего за несколько дней установившейся жаркой и безветренной погоды в воздухе Уфы девять раз выявили загрязнение вредными веществами

Примечательно. что загрязнений досталось не только северной части города, где концентрируются промпредприятия, но и центр города, рекордсменом и вовсе стал пост наблюдения за загрязнением на проспекте Октября, 141. Именно там было зафиксировано превышение нормы содержание формальдегида и изопропилбензола. Содержание формальдегида от 1,2 до 2,1 ПДК показали приборы в течение дня 3 июля и утром 4 июля. Второе вредное вещество — изопропилбензол еще более превысило допустимую концентрацию, без малого в пять раз.

Изопропилбензол также превысил норму содержания на постах наблюдения за загрязнениями на улицах Ульяновых и Гафури, там за два дня пятикратно зафиксировали превышение ПДК в 1,1-4,9 раза.

Высокий уровень загрязнения воздуха опасным веществом зафиксировали в Уфе
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#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы#Отравление
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