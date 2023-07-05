За два дня жары в Уфе выявили девять случаев загрязнения воздуха вредными веществами

Примечательно. что загрязнений досталось не только северной части города, где концентрируются промпредприятия, но и центр города, рекордсменом и вовсе стал пост наблюдения за загрязнением на проспекте Октября, 141. Именно там было зафиксировано превышение нормы содержание формальдегида и изопропилбензола. Содержание формальдегида от 1,2 до 2,1 ПДК показали приборы в течение дня 3 июля и утром 4 июля. Второе вредное вещество — изопропилбензол еще более превысило допустимую концентрацию, без малого в пять раз.