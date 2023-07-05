Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Единовременные выплаты к школе не закреплены на законодательном уровне в России. Впервые единоразовое пособие для подготовки ребенка к школе было выплачено к 1 сентября 2021 года. С данной инициативой выступил российский президент Владимир Путин с целью поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса. Выплаты были назначены на каждого школьника в России без оценки нуждаемости. Сумма единоразовой денежной помощи составила 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста.
В следующем, 2022 году, федеральные выплаты к 1 сентября уже не производились. Однако для поддержки семей с детьми были введены ежемесячные пособия на школьников для семей с небольшими доходами. В Башкирии детские пособия составляли в 2022 году от 5,873 до 11,747 тысячи рублей.
Несмотря на это, башкирские парламентарии предложили выплатить на каждого ученика школы в Башкирии единовременное пособие по 4 тысячи рублей к 1 сентября 2022 года. Но данная инициатива не была поддержана в Республиканском Госсобрании.
Таким образом, в 2023 году в Башкирии нет выплат к школе для всех семей. Но региональные власти оказывают меры соцподдержки многодетным и малообеспеченным. Также для семей с низкими доходами в регионе предусмотрены ежемесячные выплаты от 6,135 до 12,271 тысячи рублей.
Право на получение денежной помощи к 1 сентября 2023/2024 учебного года в Уфе имеют семьи с низкими доходами, воспитывающие трёх и более детей. В 2023 году в регионе такой статус присваивается семьям, где на каждого члена семьи приходится среднемесячный доход менее 12,650 тыс. рублей.
Многодетным в Уфе единоразово выплачивается денежное пособие к 1 сентября на покупку школьной формы. Сумма определяется в зависимости от фактических расходов, но не более 4,489 тысячи рублей. Кроме того, первоклассникам из многодетных семей бесплатно выдается набор школьно-письменных принадлежностей к 1 сентября.
Для получения региональной помощи родителям уфимских школьников необходимо обратиться до 1 августа с письменным заявлением в адрес администрации школы.