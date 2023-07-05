Единовременные выплаты к школе не закреплены на законодательном уровне в России. Впервые единоразовое пособие для подготовки ребенка к школе было выплачено к 1 сентября 2021 года. С данной инициативой выступил российский президент Владимир Путин с целью поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса. Выплаты были назначены на каждого школьника в России без оценки нуждаемости. Сумма единоразовой денежной помощи составила 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста.