mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Изображение материала

Выплаты перед школой на детей в Уфе

5 июля 2023, 13:48
Фото: Midjourney
Выплаты перед школой на детей в Уфе
Семьи с детьми школьного возраста могут получить в Башкирии денежную помощь к школе. Сколько денег выплачивают в Уфе к 1 сентября и как оформить соцподдержку в 2023 году — в нашей статье.

Кому и какие выплаты положены в Уфе к школе

Единовременные выплаты к школе не закреплены на законодательном уровне в России. Впервые единоразовое пособие для подготовки ребенка к школе было выплачено к 1 сентября 2021 года. С данной инициативой выступил российский президент Владимир Путин с целью поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса. Выплаты были назначены на каждого школьника в России без оценки нуждаемости. Сумма единоразовой денежной помощи составила 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста.

В следующем, 2022 году, федеральные выплаты к 1 сентября уже не производились. Однако для поддержки семей с детьми были введены ежемесячные пособия на школьников для семей с небольшими доходами. В Башкирии детские пособия составляли в 2022 году от 5,873 до 11,747 тысячи рублей.

Несмотря на это, башкирские парламентарии предложили выплатить на каждого ученика школы в Башкирии единовременное пособие по 4 тысячи рублей к 1 сентября 2022 года. Но данная инициатива не была поддержана в Республиканском Госсобрании.

Таким образом, в 2023 году в Башкирии нет выплат к школе для всех семей. Но региональные власти оказывают меры соцподдержки многодетным и малообеспеченным. Также для семей с низкими доходами в регионе предусмотрены ежемесячные выплаты от 6,135 до 12,271 тысячи рублей.

Кому и какие выплаты положены в Уфе к школеКому и какие выплаты положены в Уфе к школе
Кому и какие выплаты положены в Уфе к школе
Фото: 1MI

Как получить помощь к началу 2023/2024 учебного года

Право на получение денежной помощи к 1 сентября 2023/2024 учебного года в Уфе имеют семьи с низкими доходами, воспитывающие трёх и более детей. В 2023 году в регионе такой статус присваивается семьям, где на каждого члена семьи приходится среднемесячный доход менее 12,650 тыс. рублей.

Многодетным в Уфе единоразово выплачивается денежное пособие к 1 сентября на покупку школьной формы. Сумма определяется в зависимости от фактических расходов, но не более 4,489 тысячи рублей. Кроме того, первоклассникам из многодетных семей бесплатно выдается набор школьно-письменных принадлежностей к 1 сентября.

Для получения региональной помощи родителям уфимских школьников необходимо обратиться до 1 августа с письменным заявлением в адрес администрации школы.

#Уфа#Выплаты#1 сентября#Школьники
Подпишитесь
Полиция, слезы и проверки: родители рассказали об ужасном выпускном в Башкирии
Сегодня, 10:19
Где летом собирать грибы в Башкирии: публикуем список самых грибных мест
Сегодня, 02:30
«Золотая» синтетика: что скрывает первый бутик с одеждой из Беларуси в Уфе
Сегодня, 02:00
«Глупые люди»: что разозлило лишившегося ног уфимца Рустама Набиева
Сегодня, 05:34
Названа версия: муж «Башкирской домохозяйки» объяснил интерес налоговой к блогерше
Вчера, 11:27
«Либо штраф, либо утонете»: уфимцы о скандале с озером, где Машко создает люкс-отдых
Вчера, 10:26