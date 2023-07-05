В Уфе проходит экологическая акция «Зеленая планета»

Кроме того, в рамках акции, Детский клуб «Планеты», который работает каждые выходные июля с 14:00 до 17:00 на -2 уровне в зоне фуд-корта, организует тематические мастер-классы, посвященные природе. Юные гости смогут узнать новое о растениях, научиться выращивать их и ухаживать за ними.