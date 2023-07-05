В Уфе проходит экологическая акция «Зеленая планета»

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Счетчик гостей размещен в открытом доступе на сайте «Планеты».
«Зеленая Планета» проходит второй год подряд. В прошлом году за два летних месяца торговый центр посетили 1,8 млн гостей, и в ознаменование этого факта рядом с «Планетой», со стороны улицы Энтузиастов, появилось 18 молодых хвойных деревьев.
Кроме того, в рамках акции, Детский клуб «Планеты», который работает каждые выходные июля с 14:00 до 17:00 на -2 уровне в зоне фуд-корта, организует тематические мастер-классы, посвященные природе. Юные гости смогут узнать новое о растениях, научиться выращивать их и ухаживать за ними.
А на крыше ТРЦ, около фотозоны, можно будет сфотографироваться рядом с предметами уличного искусства, созданными уфимскими художниками также на тему защиты окружающей среды.
Подробное расписание активностей на сайте https://ufa.planeta-mall.ru/