В ТПП РБ стартовала образовательная программа «Азбука предпринимателя»

— Данную программу совместно с Министерством предпринимательства и туризма и Агентством РБ по развитию МСП проводим с 2016 года. Уже более 250 компаний бесплатно прошли курс обучения, получили необходимые знания. ТПП РБ имеет федеральную образовательную лицензию. У нас работают сертифицированные тренеры, разработана серьезная государственная программа, — сообщил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.