В ТПП РБ стартовала образовательная программа «Азбука предпринимателя»

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
— Данную программу совместно с Министерством предпринимательства и туризма и Агентством РБ по развитию МСП проводим с 2016 года. Уже более 250 компаний бесплатно прошли курс обучения, получили необходимые знания. ТПП РБ имеет федеральную образовательную лицензию. У нас работают сертифицированные тренеры, разработана серьезная государственная программа, — сообщил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.
Глава бизнес-объединения отметил, что Палата готова выступить соинвестором серьезных проектов, которые будут разработаны в рамках обучения. Эксперты готовы помочь в поиске инвесторов среди членов ТПП РБ — самого крупного бизнес-объединения.
Всего в течение нескольких месяцев запланировано проведение десяти мероприятий для региональных предпринимателей: 8 тренингов и 2 обучающие программы.
Наиболее крупные образовательные программы — «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства».
Тренинги проходят во всех крупных городах республики: Уфе, Кумертау, Октябрьском, Салавате, Белорецке, Белебее, Уфе, Стерлитамаке, а также в селе Караидель и Нуримановском районе.