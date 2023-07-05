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В ТПП РБ стартовала образовательная программа «Азбука предпринимателя»

5 июля 2023, 08:10
Фото: ТПП РБ
Пять дней на площадке Палаты будет проходить обучение предпринимателей, которые хотят успешно развивать свой бизнес или реализовать новый проект.

— Данную программу совместно с Министерством предпринимательства и туризма и Агентством РБ по развитию МСП проводим с 2016 года. Уже более 250 компаний бесплатно прошли курс обучения, получили необходимые знания. ТПП РБ имеет федеральную образовательную лицензию. У нас работают сертифицированные тренеры, разработана серьезная государственная программа, — сообщил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

Глава бизнес-объединения отметил, что Палата готова выступить соинвестором серьезных проектов, которые будут разработаны в рамках обучения. Эксперты готовы помочь в поиске инвесторов среди членов ТПП РБ — самого крупного бизнес-объединения.
Всего в течение нескольких месяцев запланировано проведение десяти мероприятий для региональных предпринимателей: 8 тренингов и 2 обучающие программы.

Наиболее крупные образовательные программы — «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства».

Фото: ТПП РБ

Тренинги проходят во всех крупных городах республики: Уфе, Кумертау, Октябрьском, Салавате, Белорецке, Белебее, Уфе, Стерлитамаке, а также в селе Караидель и Нуримановском районе.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
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