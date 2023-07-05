В Башкирии жителей города с пляжа за секунды выгнало экстремальное погодное явление

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В Башкирии установилась не просто теплая, а по большей части жаркая погода. И после весьма прохладного июля жители республики бросились на пляжи, чтобы насладиться солнцем и теплом. Однако прогнозы синоптиков о граде оказались достоверными и внезапный град на пляже в Белорецке за считанные минуты смыл отдыхающих с пляжа.
На видео виден и размер ледяных осадков и их количество, пляж буквально посерел под слоем льда, а отдыхающим пришлось перебазироваться под навесы.
Напомним, ранее мы писали о том, как ледяной дождь погубил урожай жителей Башкирии. В начале лета, 6 июня в том же Белорецком районе прошел град размером с куриное яйцо.