В Башкирии жителей города с пляжа за секунды выгнало экстремальное погодное явление

В Башкирии установилась не просто теплая, а по большей части жаркая погода. И после весьма прохладного июля жители республики бросились на пляжи, чтобы насладиться солнцем и теплом. Однако прогнозы синоптиков о граде оказались достоверными и внезапный град на пляже в Белорецке за считанные минуты смыл отдыхающих с пляжа.