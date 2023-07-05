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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

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Updated Сегодня, 13:22

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В Башкирии жителей города с пляжа за секунды выгнало экстремальное погодное явление

5 июля 2023, 13:19
Фото: скриншот видео из соцсетей

Жителей Башкирии прямо на пляже вместо лучей солнца завалило льдом

Видео пляжа за несколько секунд покрылся льдом появилось в соцсетях 5 июля.

В Башкирии установилась не просто теплая, а по большей части жаркая погода. И после весьма прохладного июля жители республики бросились на пляжи, чтобы насладиться солнцем и теплом. Однако прогнозы синоптиков о граде оказались достоверными и внезапный град на пляже в Белорецке за считанные минуты смыл отдыхающих с пляжа.

Видео: скриншот видео из соцсетей

На видео виден и размер ледяных осадков и их количество, пляж буквально посерел под слоем льда, а отдыхающим пришлось перебазироваться под навесы.

Напомним, ранее мы писали о том, как ледяной дождь погубил урожай жителей Башкирии. В начале лета, 6 июня в том же Белорецком районе прошел град размером с куриное яйцо.

Район Башкирии накрыл град размером с куриное яйцо, синоптики говорят это не конец
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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Погода#Новости Башкирии#Летний оздоровительный отдых#Видео
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