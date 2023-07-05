В Башкирии зафиксированы два случая нападения медведей на людей

Первый инцидент произошел днем 28 июня в Ишимбайском районе, в 400 метрах от хутора Торгаска. Медведь напал на грибника, нанеся ему раны на спине и голове, после чего скрылся.