В Башкирии зафиксированы два случая нападения медведей на людей

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Пострадавший смог самостоятельно вернуться домой, где получил медицинскую помощь. Специалисты полагают, что встреча между грибником и медведем была случайной, иначе последствия могли быть гораздо серьезнее. В настоящее время идет охота на нападавшего медведя, пишет «КП-Уфа».
Второй случай произошел в Белорецком районе около деревни Ахмерово. Пастух, который искал пропавших лошадей верхом, стал жертвой нападения медведя. Мужчине удалось увернуться и скрыться. Медведь преследовал его некоторое время, а потом убежал в лес.