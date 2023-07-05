mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

В Башкирии зафиксированы два случая нападения медведей на людей

5 июля 2023, 12:26
Первый инцидент произошел днем 28 июня в Ишимбайском районе, в 400 метрах от хутора Торгаска. Медведь напал на грибника, нанеся ему раны на спине и голове, после чего скрылся.

Пострадавший смог самостоятельно вернуться домой, где получил медицинскую помощь. Специалисты полагают, что встреча между грибником и медведем была случайной, иначе последствия могли быть гораздо серьезнее. В настоящее время идет охота на нападавшего медведя, пишет «КП-Уфа».

Второй случай произошел в Белорецком районе около деревни Ахмерово. Пастух, который искал пропавших лошадей верхом, стал жертвой нападения медведя. Мужчине удалось увернуться и скрыться. Медведь преследовал его некоторое время, а потом убежал в лес.

Подпишитесь
Полиция, слезы и проверки: родители рассказали об ужасном выпускном в Башкирии
Сегодня, 10:19
Где летом собирать грибы в Башкирии: публикуем список самых грибных мест
Сегодня, 02:30
«Золотая» синтетика: что скрывает первый бутик с одеждой из Беларуси в Уфе
Сегодня, 02:00
«Глупые люди»: что разозлило лишившегося ног уфимца Рустама Набиева
Сегодня, 05:34
Названа версия: муж «Башкирской домохозяйки» объяснил интерес налоговой к блогерше
Вчера, 11:27
«Либо штраф, либо утонете»: уфимцы о скандале с озером, где Машко создает люкс-отдых
Вчера, 10:26