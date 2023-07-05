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В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Салаватом Юмагужиным с позывным «Ветер»

5 июля 2023, 04:25
Фото: Администрация ЗАТО Межгорье // vk.com
Траурная церемония прошла в Межгорье.

Накануне в Межгорье простились с погибшим в ходе специальной военной операции 35-летним Салаватом Юмагужиным.

Как сообщает администрация города, мужчина погиб 31 мая про исполнении боевого долга. Командир Салавата отзывается о нем, как о надежном, добром и отзывчивом человеке.

— Ценой собственной жизни спас сослуживцев. Он всегда был впереди, не зря у него был позывной «Ветер», — добавил командир Салавата.
#Элина Сайфранова#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО
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