В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Салаватом Юмагужиным с позывным «Ветер»

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Накануне в Межгорье простились с погибшим в ходе специальной военной операции 35-летним Салаватом Юмагужиным.
Как сообщает администрация города, мужчина погиб 31 мая про исполнении боевого долга. Командир Салавата отзывается о нем, как о надежном, добром и отзывчивом человеке.
— Ценой собственной жизни спас сослуживцев. Он всегда был впереди, не зря у него был позывной «Ветер», — добавил командир Салавата.