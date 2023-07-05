В Башкирии мальчик-пастух на заброшенном складе обнаружил труп ровесника

Вчера, 4 июля в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии восьмиклассник вел стадо коров с пастбища и в помещении заброшенного склада увидел нечто ужасное. О страшной находке сообщил telegram-канал BashDTP. В окне мальчик увидел силуэт человеческого тела и не ошибся, в здании без признаков жизни находилось тело его ровесника. Пастух вызвал на место происшествия полицию.