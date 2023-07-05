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В Башкирии мальчик-пастух на заброшенном складе обнаружил труп ровесника

5 июля 2023, 13:41
Фото: 1MI

В Башкирии восьмиклассник обнаружил труп ровесника в окружении странных предметов

В деревне странной находкой подростка занялись правоохранители.

Вчера, 4 июля в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии восьмиклассник вел стадо коров с пастбища и в помещении заброшенного склада увидел нечто ужасное. О страшной находке сообщил telegram-канал BashDTP. В окне мальчик увидел силуэт человеческого тела и не ошибся, в здании без признаков жизни находилось тело его ровесника. Пастух вызвал на место происшествия полицию.

Источник Mkset в экстренных службах подтвердил факт страшной находки. Известно, что ситуацией занимаются правоохранители, которым предстоит разобраться в причинах происшествия.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Происшествия#Новости Башкирии#18+
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