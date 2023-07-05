В Башкирии мальчик-пастух на заброшенном складе обнаружил труп ровесника

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Вчера, 4 июля в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии восьмиклассник вел стадо коров с пастбища и в помещении заброшенного склада увидел нечто ужасное. О страшной находке сообщил telegram-канал BashDTP. В окне мальчик увидел силуэт человеческого тела и не ошибся, в здании без признаков жизни находилось тело его ровесника. Пастух вызвал на место происшествия полицию.
Источник Mkset в экстренных службах подтвердил факт страшной находки. Известно, что ситуацией занимаются правоохранители, которым предстоит разобраться в причинах происшествия.