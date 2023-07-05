«Очнулся привязанным к кровати»: боец СВО из Башкирии рассказал об ужасе в отпуске

В конечном итоге, мужчина завязал с алкоголем и начал вести активную жизнь, в 2022 году, как уже было отмечено, он отправился в зону специальной военной операции. В конце ноября он получил осколочное ранение головы с контузией. Если осколочное ранение удалить получилось, то контузия не проходила. Перед новым годом его эвакуировали из зоны СВО для полного обследования и лечения в медсанчасть в Крыму, а в феврале отправили в уфимский госпиталь ветеранов войн. Там он встретился со своей будущей женой.