«Очнулся привязанным к кровати»: боец СВО из Башкирии рассказал об ужасе в отпуске

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Житель Башкирии 39-летний Ильнар (имя изменено — прим.ред.) в июне 2022 году отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. До этого мужчина боролся с алкозависимостью.
Как рассказал сам мужчина изданию Ufa1, в 2020 году у него были серьезные проблемы с алкоголем, в результате его теперь уже бывшая супруга обратилась в реабилитационный центр — сотрудники забрали мужчину и отвезли на стационарное лечение. Оплачивала лечение сама женщина, длилось оно полгода. После возвращения Ильнар не обнаружил дома ни семьи, ни общего имущества, а жена по документам стала уже бывшей.
В конечном итоге, мужчина завязал с алкоголем и начал вести активную жизнь, в 2022 году, как уже было отмечено, он отправился в зону специальной военной операции. В конце ноября он получил осколочное ранение головы с контузией. Если осколочное ранение удалить получилось, то контузия не проходила. Перед новым годом его эвакуировали из зоны СВО для полного обследования и лечения в медсанчасть в Крыму, а в феврале отправили в уфимский госпиталь ветеранов войн. Там он встретился со своей будущей женой.
Лечение мужчина продолжал амбулаторно и остался в Уфе с новой супругой. Уже 16 июня Ильнар намеревался закрыть больничный и отправиться зону специальной военной операции. Планам сбыться не удалось.
В конце мая между молодожёнами произошёл бытовой конфликт, в результате которого мужчина взял коньяк отправился к бывшей жене, чтобы поговорить по душам и увидеть детей. Уехал оттуда мужчина только 3 суток и 3 бутылки коньяка спустя. Реакция на алкоголь в этот раз у него была иная, он предполагает, что бывшая жена могла что-то подсыпать в напиток, либо же дело все в контузии или долгом воздержании от алкоголя.
Так, в один вечер в дом якобы вошли неизвестные, заставили его что-то выпить. Следующее, что он помнит, как его волокут в машину. Очнулся он уже привязанным на кровати, в таком положение его держали еще 3-4 дня. Выяснилось, что привезли Ильнара в тот же реабилитационный центр, лечение в котором он уже проходил в 2020 году. На этот раз самостоятельно уехать из центра ему не удалось.
— Это как тюрьма, только платная. Меня угрозами вынудили подписать документ, будто я дал свое согласие на реабилитацию в этом заведении. В тот же день я нашел ручку и бумагу и накатал претензию. Вручить ее, конечно, не удалось, директор мне даже посоветовал «подтереться своей претензией». И тогда я решил бежать, — рассказывает Ильнар.
Там он пробыл с 3 по 9 июня. Сбежать из «платной тюрьмы» ему удалось через решетку в туалетной комнате. Мужчина открыл форточку и прыгнул, однако приземлился на бетонный пол и получил компрессионный перелом костей обеих ног. Сотрудники центра вызвали «скорую» и при свидетелях Ильнар все же отдал руководству претензию о похищении и противозаконном удержании его в клинике.
В результате инцидента ему потребовалась еще одна операция. Сейчас мужчина намерен привлечь своих похитителей к уголовной ответственности — он обратился в правоохранительные органы и нанял адвоката. Поводится доследственная проверка. Между тем, с новой супругой Ильнар помирился и планирует дальнейшую жизнь с ней. Однако из-за полученных в результате побега травм мужчина предполагает, что может стать инвалидом.