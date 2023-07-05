Уфа в ожидании 39 градусов, 10 чиновников из Башкирии на СВО и «золотая синтетика»

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Начали сегодняшний день с модных новостей легкопрлмышенного фронта. В Уфе открылся бутик белорусской одежды Гомельской фабрики «Коминтерн» и это первый «флагманский бутик» в России. Mkset посетил магазин, посмотрел изделия и посчитал, смогут ли простые жители Башкирии и Уфы позволить себе брючный костюм белорусской фабрики. Обойдемся без спойлеров — приглашаем с нами прогуляться по магазину и изучить цены.
За два дня жары в Уфе выявили девять случаев загрязнения воздуха вредными веществами. 3 и 4 июля в Уфе зафиксировали девять превышений ПДК вредных веществ до пяти крат и неблагоприятные метеорологические условия только начинаются, опубликовали где и на сколько были превышены показатели, и вместе с синоптиками предупреждаем, что в начале следующей недели в Уфе столбики термометров доберутся до отметки в 39 градусов.
Глава Башкирии Радий Хабиров дал большое интервью изданию «Ведомости», где рассказал о том, как спецоперация отразилась на нем лично (глава признался, что поседел) и раскрыл, сколько региональных чиновников отправилось принимать участие в специальной военной операции.
Выпускные отгремели почти две недели назад, а послевкусие осталось. И в Стерлитамаке у целого класса выпускной из 9 класса в ресторане и без алкоголя превратился в криминальную драму — ее спусковым крючком стал анонимный звонок, который вместо поездки на лимузине отправил вчерашних школьников в отдел полиции.
В Уфе снова вырубили большие и красивые деревья, однако это должно принести и району и жителям лишь пользу, что произошло с аллеей на «красной линии» Демского района выяснили в местной администрации.