Уфа в ожидании 39 градусов, 10 чиновников из Башкирии на СВО и «золотая синтетика»

За два дня жары в Уфе выявили девять случаев загрязнения воздуха вредными веществами. 3 и 4 июля в Уфе зафиксировали девять превышений ПДК вредных веществ до пяти крат и неблагоприятные метеорологические условия только начинаются, опубликовали где и на сколько были превышены показатели, и вместе с синоптиками предупреждаем, что в начале следующей недели в Уфе столбики термометров доберутся до отметки в 39 градусов.