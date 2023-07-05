Тротуары в Уфе протяженностью 23 тысяч погонных метров отремонтируют за 150 млн руб

Контракт на эти работы «Дортрансстрой» получил по начальной цене тендера, то есть за максимальную стоимость. Были и другие претенденты на участие в конкурсе, однако несмотря на предложенный дисконт более чем на 2 млн рублей, по баллам при оценке квалификации подрядчик не прошел. 150,4 млн рублей за ремонт тротуаров по всему городу «Дортрансстрою» оплатят из бюджета Уфы.