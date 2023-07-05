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Тротуары в Уфе протяженностью 23 тысяч погонных метров отремонтируют за 150 млн руб

5 июля 2023, 11:31
Фото: 1MI

Во всех районах Уфы «Дортраснстрой» до 15 сентября отремонтирует тротуары за 150,4 мл

Наибольшая часть тротуаров размещена в Калининском районе, но новые тротуары будут во всех районах.

Известная всей Уфе по масштабный городским проектам компания «Дортрансстрой», автор реконструкции улицы Комсомольской, продолжающейся реконструкции улицы Октябрьской революции и активно идущего строительства улицы Генерала Рыленко, получила контракт на ремонт 23 тысяч погонных метров тротуаров по всей столице.

Контракт на эти работы «Дортрансстрой» получил по начальной цене тендера, то есть за максимальную стоимость. Были и другие претенденты на участие в конкурсе, однако несмотря на предложенный дисконт более чем на 2 млн рублей, по баллам при оценке квалификации подрядчик не прошел. 150,4 млн рублей за ремонт тротуаров по всему городу «Дортрансстрою» оплатят из бюджета Уфы.

Примечательно, что в контракте на работы отведены весьма сжатые сроки, завершить ремонт тротуаров необходимо до 15 сентября, да еще и предоставить гарантию на срок от 4 до 5 лет, в зависимости от слоя покрытия, на его нижний слой гарантия будет больше на год.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы
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