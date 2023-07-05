Тимур Хакимов принял участие в экспертном совете ОЭЗ «Алга»

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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В формате ВКС под руководством вице-премьера Правительства РБ, председателя Экспертного совета Илшата Тажитдинова участники рассмотрели заявку ООО «АМКОДОР-АГИДЕЛЬ».
Предприятие намерено осуществлять промышленно-производственную деятельность в ОЭЗ «Алга». Эксперты оценили заявку на соответствие по критериям, утвержденным Минэкономразвития Российской Федерации.
Общая стоимость реализации инвестпроекта «Производство оборудования для послеуборочной обработки зерна» составит 1 053,8 млн. рублей. Предполагается создание 250 рабочих мест.
Потребителем продукции ООО «АМКОДОР-АГИДЕЛЬ» являются предприятия сельхозотрасли Российской Федерации.
Предприятия холдинга «АМКОДОР» расположены в Республике Беларусь, Российской Федерации, Республике Узбекистан и других странах СНГ. Учитывая крепкие экономические связи с Республикой Беларусь, проект признан очень перспективным.