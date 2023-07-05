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Published Сегодня, 10:43

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Служить в зону СВО ушли более 10 чиновников из Башкирии

5 июля 2023, 10:43
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Служить в зону специальной военной операции ушли более 10 чиновников из Башкирии. В пример глава региона привел вице-премьера РБ Азата Бадранова.

— Он молодой парень, ему 36 лет. Уже год почти воюет в составе нашего добровольческого батальона, — сообщил Радий Хабиров в интервью «Ведомостям».

Ранее глава также сообщал, что на поддержку участников специальной военной операции и их семей власти выделил 4 миллиарда рублей.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Меры поддержки участников СВО
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