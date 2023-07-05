Служить в зону СВО ушли более 10 чиновников из Башкирии

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Служить в зону специальной военной операции ушли более 10 чиновников из Башкирии. В пример глава региона привел вице-премьера РБ Азата Бадранова.
— Он молодой парень, ему 36 лет. Уже год почти воюет в составе нашего добровольческого батальона, — сообщил Радий Хабиров в интервью «Ведомостям».
Ранее глава также сообщал, что на поддержку участников специальной военной операции и их семей власти выделил 4 миллиарда рублей.