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Ржавые туалеты и открытые люки: как встречает туристов из Башкирии курорт Соль-Илецк

5 июля 2023, 08:47
Летний сезон на соленых озерах в самом разгаре, однако туристы уже высказывают свое недовольство сервисом. Присоединились к возмущениям и местные жители, однако по уже по поводу заросшего бурьяном парка, который власти реконструировали за 100 млн рублей.

Благоустройство на 100 миллионов рублей

Возмущение жителей Соль-Илецка вызывает парк культуры и отдыха Горняков, который менее одного года назад был благоустроен за 100 миллионов рублей. Однако куда именно была потрачена сумма неясно.от

Заросший бурьяном парк показывает на видео местный житель, передает издание 56orb.ru. Автор видеоролика сообщает, что трава прорастает сквозь асфальт, который уже успел треснуть. Не работает в парке и система водоотведения, чему свидетельствует огромная лужа на входе.

Ржавый туалет для туристов

В свою очередь недовольны остаются и туристы, приезжающие в курортный город на отдых. В частности, сообщается об отсутствии банальных задвижках и туалетной бумаги в общественных туалетах, а сами кабинки покрыты ржавчиной.

— Вот такая вот песня. Все ржавое, бумаги, конечно, нет. Ну и вытекающие последствия. За 350 рублей здесь можно сходить в туалет с комфортом, — иронизирует женщина.

К слову, прогулки по городу нужно совершать аккуратно и внимательно смотреть под ноги, так как есть вероятность провалиться в канализационный люк. Как сообщали коллеги из 56orb.ru, открытый люк в городе прикрыли жестяным листом, а сверху для надежности положили кирпич. Чиновники в ответ на негодование местных жителей заявили, что новый люк будет только осенью следующего года.

#Элина Сайфранова#Видео
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