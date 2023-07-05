Ржавые туалеты и открытые люки: как встречает туристов из Башкирии курорт Соль-Илецк

К слову, прогулки по городу нужно совершать аккуратно и внимательно смотреть под ноги, так как есть вероятность провалиться в канализационный люк. Как сообщали коллеги из 56orb.ru, открытый люк в городе прикрыли жестяным листом, а сверху для надежности положили кирпич. Чиновники в ответ на негодование местных жителей заявили, что новый люк будет только осенью следующего года.