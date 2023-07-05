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Психолог Булгакова советует слушать «Лунную сонату» Бетховена для лучшего засыпания

5 июля 2023, 13:56
Психолог объяснила, что звуки природы, «Лунная соната» Бетховена, а также «космическая музыка» способствуют расслаблению и быстрому засыпанию.

Согласно мнению Екатерины Булгаковой, психолога, доцента кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения, для релаксации в конце рабочего дня рекомендуется прослушивание «Лунной сонаты» Людвига ван Бетховена или «Маленькой ночной серенады» Вольфганга Моцарта, а также «космических композиций» Дидье Маруани и Жан-Мишеля Жара. Кроме того, быстрому засыпанию способствуют «Лунный свет» Дебюсси и произведения Чайковского и Рахманинова. Также расслабиться перед сном помогут джаз, trance vocal и звуки природы. Этой информацией специалист поделилась в интервью с представителями NEWS.ru.

Булгакова подчеркнула, что только ночью происходит настоящая перезагрузка и отдых организма. Она порекомендовала за час до отхода ко сну отложить гаджеты и ноутбуки и занавесить окна, так как летом светает рано.

Психолог отметила, что музыкальный фон должен быть спокойным и не вызывающим сильных эмоций и посоветовала не пользоваться наушниками перед сном — звуки, проникающие «прямо в мозг», будут мешать засыпанию.

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