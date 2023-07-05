Психолог Булгакова советует слушать «Лунную сонату» Бетховена для лучшего засыпания

Согласно мнению Екатерины Булгаковой, психолога, доцента кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения, для релаксации в конце рабочего дня рекомендуется прослушивание «Лунной сонаты» Людвига ван Бетховена или «Маленькой ночной серенады» Вольфганга Моцарта, а также «космических композиций» Дидье Маруани и Жан-Мишеля Жара. Кроме того, быстрому засыпанию способствуют «Лунный свет» Дебюсси и произведения Чайковского и Рахманинова. Также расслабиться перед сном помогут джаз, trance vocal и звуки природы. Этой информацией специалист поделилась в интервью с представителями NEWS.ru.