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Президент Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России

5 июля 2023, 08:59
Фото: Скриншот с видео // kremlin.ru
Об отсутствии сомнений в победе России президент заявил 4 июля, на встрече с выпускниками РАНХиГС.

Накануне, 4 июля, президент Владимир Путин встретился с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи зампредседателя правительства Херсонской области Семен Машкауцан сообщил о переходе на новую должность в регион и добавил: «Уверен, что мы победим». Владимир Путин ему ответил, что «в этом сомнений нет».

Помимо этого, на встрече глава государства поблагодарил работников правительства региона и всех жителей Херсонской области, «потому что эти люди проявляют удивительное терпение, мужество и созидательный потенциал».

#Россия#РФ Владимир Путин
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