Президент Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
Накануне, 4 июля, президент Владимир Путин встретился с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе встречи зампредседателя правительства Херсонской области Семен Машкауцан сообщил о переходе на новую должность в регион и добавил: «Уверен, что мы победим». Владимир Путин ему ответил, что «в этом сомнений нет».
Помимо этого, на встрече глава государства поблагодарил работников правительства региона и всех жителей Херсонской области, «потому что эти люди проявляют удивительное терпение, мужество и созидательный потенциал».