Президент Путин: Показатели экономики России выше ожидаемых

Премьер-министр заявил об уверенности правительства в том, что по итогам 2023 года рост ВВП в стране превысит два процента. Однако это возможно при условии, что не произойдет никаких форс-мажорных обстоятельств. При этом драйвером экономического роста является обрабатывающая промышленность, пишет издание ria.ru.