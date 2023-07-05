Президент Путин: Показатели экономики России выше ожидаемых

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Восстановление экономики продолжается, несмотря на действующие санкции. ВВП растет — с мая 2022 года по май этого показатель вырос на 5,4 процента, а за последние пять месяцев этого года — на 0,6 процента, отметил Михаил Мишустин.
Премьер-министр заявил об уверенности правительства в том, что по итогам 2023 года рост ВВП в стране превысит два процента. Однако это возможно при условии, что не произойдет никаких форс-мажорных обстоятельств. При этом драйвером экономического роста является обрабатывающая промышленность, пишет издание ria.ru.
На начало июля уровень инфляции в стране составил 3,4 процента. Как считают эксперты, в годовом исчислении этот показатель должен составить не более 5 процентов. Безработица в России держится на уровне 3,1 — 3,2 процента.
Показатели реализации национальных проектов — 98,95 процента. Эти цифры глава правительства назвал самыми важными.
Основными направлениями, в которых реализуются национальные проекты, являются экология, демография, здравоохранение, культура.
«Все это направления, по которым, конечно, люди от нас ждут результатов, и это те способы достижения национальных целей развития, которыми, собственно говоря, мы руководствуемся в работе, в том числе и вашими поручениями», — сказал Мишустин.
При этом глава кабмина дал гарантию выполнения всех социальных обязательств.