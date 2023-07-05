Полиция, слезы и проверки: родители рассказали об ужасном выпускном в Башкирии

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Пора выпускных отгремела, но не у всех от праздника прощания со школой остались положительные эмоции. Так, девятиклассники одной из школ Стерлитамака навсегда запомнят свой выпускной, так как он из ресторана перебазировался в полицию. Вместо поездки на лимузине часть школьников и родителей отправилась в отдел полиции. У родителей и самих школяров есть домыслы о том, кто именно украл их праздник, ведь в ресторане окончание средней школы отмечали не все ученики, не оказалось на шикарном мероприятии и директора школы.
Программа выпускного у девятиклассников была впечатляющая, о ней в соцсетях рассказала одна из родительниц, которая теперь ищет справедливости в вопросе испорченного праздника и ряде более серьезных последствий. Со слов женщины, по планам детей ждали съёмка в фотостудии, торжественная линейка в школе, боулинг, ресторан, дискотека, катание на лимузине по ночному городу. Родители тщательно продумали мероприятие и сняли отдельный зал ресторана, позволяющий изолировать детей от посетителей. По словам автора гневного поста в соцсетях, бюджет праздника якобы перевалил за 100 тысяч рублей.
Как сообщила родительница, после школьной линейки дети отправились в боулинг, затем в ресторан в сопровождении нескольких родителей, в 22:30 они планировали отужинать вторым горячим, а после трапезы в 23:00 с ресторана ребят должен был забрать лимузин и с ветерком прокатить по ночному городу. Однако ситуация в корне изменилась.
— За полчаса до завершения мероприятия в ресторане в зал ворвались более 20 сотрудников полиции, два инспектора ОДН, участковый. К ресторану прибыло несколько машин УВД города, все четыре этажа были блокированы сотрудниками УВД. В каждом пролёте стояло по несколько сотрудников полиции. Ворвавшись в зал с криками, когда дети и родители сидели за столом, участковый и инспектора ОДН заставили всех детей встать к стенке, как каких-то преступников, вели себя по-хамски, обвиняя ребят в употреблении спиртных напитков!!! <…> Орали на детей, не разрешали сесть за стол, на возмущение родителей отвечали ухмылкой, требуя всех поехать с ними на прохождение экспертизы в наркологию, — сообщает очевидец в соцсетях.
По словам родителей, детей якобы заставили звонить родителям, угрожая, что если они в течение 10 минут не подъедут, всех увезут в УВД, а две сотрудницы ОДН якобы запретили выносить второе горячее, сказав, что дети больше кушать не будут.
Родителям пришлось позвонить на горячую линию по сотрудникам УВД Башкирии. По словам разгневанной родительницы, инспекторы ОДН сообщили, что поводом «ворваться на вечеринку» якобы стал анонимный звонок в УВД Стерлитамака о распитии спиртных напитков несовершеннолетними, но, по словам родителей «по факту кроме одной бутылки шампанского на столе родителей, которые находились в зале с ребятами, ничего не было, а на столах у детей были сок, минералка и квас».
— Ни у кого из ребят не была нарушена речь, походка, никто не находился в странных позах, кожные покровы не изменены, т. е. объективно все ребята адекватно себя ведут, отвечают на вопросы. Но сотрудники полиции не собирались отказываться от своих планов сорвать детям праздник, поэтому всех заблокировали в зале, никого из детей и родителей не выпускали. Сотрудницы ОДН и участковый сказали, что сейчас подъедут сотрудники отдела образования, директор школы, педагоги, — рассказывает свою версию автор.
Женщина также добавила, что странная «проверка» коснулась и самого ресторана — незванные гости якобы заставили официантов открыть все подсобные помещения в поиске пьяных подростков, несмотря на то, что администратор заведения требовал полицию немедленно покинуть зал. Чуть позже, со слов очевидицы, вместо второго горячего блюда выпускники увидели директора своей школы и завуча по воспитательной части, которые якобы очень оперативно прибыли на «место преступления».
Педагоги, по словам родителей, «молча стояли и смотрели на весь этот беспредел со стороны сотрудников ОДН, а ведь несколько часов назад они вручали детям аттестаты». У всех присутствующих родителей сложилось впечатление, что директор школы и её зам, со слов представителей выпускников, якобы были участниками «этого налёта на детей».
После того, как стало понятно, что праздник подошел к концу, а дети остались без лимузина, несколько родителей решили покинуть зал. Со слов очевидцев, внизу их якобы не выпускали, а будто бы «заставили подписать протокол за отказ проходить медосвидетельствование, только после этого позволили уехать с детьми домой, крича вслед, что их ждет штраф и постановка на учёт». Копию протокола, по данным родителей, им не предоставили, а двух родителей будто бы вообще заставили подписать пустые протоколы, где были заполнены только личные данные родителей и детей.
— Как выяснилось позже, семь родителей с детьми насильно увезли в наркологию, чтобы пройти алкотестер, двое из которых — отличники с красными аттестатами, где были получены результаты — 0 промилле у всех!!! И теперь самое интересное — а был ли анонимный звонок в УВД или это месть родителям? , — задала вопрос автор поста и пообещала, что в данной истории будет продолжение.
Mkset в свою очередь обратился за комментарием по ситуации в пресс-службу МВД по Башкирии. Со слов полицейских, им действительно поступило сообщение о том, что в одном из развлекательных заведений города несовершеннолетние могут употреблять спиртное.
— Прибывшие сотрудники полиции действительно обнаружили несколько несовершеннолетних, в том числе с родителями. Были вызваны родители тех, кто находился без сопровождения взрослых, а также прибыли представители местного отдела образования и школы. Часть родителей согласилась на то, что их дети пройдут медицинское освидетельствование. Часть — отказалась. У прошедших освидетельствование состояния алкогольного опьянения не установлено. В отношении родителей, которые отказали в прохождении их детьми освидетельствования, в соответствии с законодательством собраны материалы по ст. 20.22 КоАП РФ для дальнейшей передачи в комиссию по делам несовершеннолетних.
Также в МВД Башкирии добавили, что «в ходе составления материалов часть родителей и персонала заведения оскорбляли полицейских». Как пояснили в ведомстве, по данному поводу проводится проверка. В случае подтверждения информации в отношении виновных лиц будет принято процессуальное решение.