Полиция, слезы и проверки: родители рассказали об ужасном выпускном в Башкирии

— За полчаса до завершения мероприятия в ресторане в зал ворвались более 20 сотрудников полиции, два инспектора ОДН, участковый. К ресторану прибыло несколько машин УВД города, все четыре этажа были блокированы сотрудниками УВД. В каждом пролёте стояло по несколько сотрудников полиции. Ворвавшись в зал с криками, когда дети и родители сидели за столом, участковый и инспектора ОДН заставили всех детей встать к стенке, как каких-то преступников, вели себя по-хамски, обвиняя ребят в употреблении спиртных напитков!!! <…> Орали на детей, не разрешали сесть за стол, на возмущение родителей отвечали ухмылкой, требуя всех поехать с ними на прохождение экспертизы в наркологию, — сообщает очевидец в соцсетях.