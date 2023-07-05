На поддержку участников СВО и их семей в Башкирии выделено более 4 миллиардов рублей

Для участия в специальной военной операции от Башкирии было отправлено уже три батальона, в конце июня был сформирован полк «Башкортостан», в составе которого три мотострелковых и танковых батальона, два артиллерийских дивизиона, автобат, управленческий и штурмовой отряды.