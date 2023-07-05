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На поддержку участников СВО и их семей в Башкирии выделено более 4 миллиардов рублей

5 июля 2023, 10:30
Фото: 1MI
Военнослужащим оказывается поддержка как на уровне региона, так и на уровне муниципалитетов, сообщил Радий Хабиров «Ведомостям».

Стало известно, что на поддержку членом добровольческих батальонов и мобилизованных военнослужащих власти Башкирии потратили 4 миллиарда рублей. Как сообщил глава республики Радий Хабиров «Ведомостям», поддержка бойцов участников СВО осуществляется как на уровне региона, так и на уровне муниципалитетов.

— Кроме федеральных выплат есть региональные выплаты, например, для проходящих военную службу в башкирских батальонах — единовременное пособие в размере 200 тыс. руб. и ежемесячная выплата в размере 2 тыс. руб. за каждый день службы, также есть другие выплаты и льготы», — добавил Радий Хабиров.

Для участия в специальной военной операции от Башкирии было отправлено уже три батальона, в конце июня был сформирован полк «Башкортостан», в составе которого три мотострелковых и танковых батальона, два артиллерийских дивизиона, автобат, управленческий и штурмовой отряды.

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#Элина Сайфранова#Общество#Новости Башкирии#Меры поддержки#Меры поддержки участников СВО#СВО#Хабиров Радий Фаритович
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