На поддержку участников СВО и их семей в Башкирии выделено более 4 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Стало известно, что на поддержку членом добровольческих батальонов и мобилизованных военнослужащих власти Башкирии потратили 4 миллиарда рублей. Как сообщил глава республики Радий Хабиров «Ведомостям», поддержка бойцов участников СВО осуществляется как на уровне региона, так и на уровне муниципалитетов.
— Кроме федеральных выплат есть региональные выплаты, например, для проходящих военную службу в башкирских батальонах — единовременное пособие в размере 200 тыс. руб. и ежемесячная выплата в размере 2 тыс. руб. за каждый день службы, также есть другие выплаты и льготы», — добавил Радий Хабиров.
Для участия в специальной военной операции от Башкирии было отправлено уже три батальона, в конце июня был сформирован полк «Башкортостан», в составе которого три мотострелковых и танковых батальона, два артиллерийских дивизиона, автобат, управленческий и штурмовой отряды.