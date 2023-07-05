Из крупного ТСК в Уфе эвакуировали 580 человек

В Уфе 5 июля днем прошла эвакуация одного из крупных ТСК. Посетителей ТСК «Сипайловский» пришлось экстренно выводить из здания, так как на 1 этаже началось возгорание, горела тюль в одном из павильонов, от тепла плафона нежная ткань загорелась и горение распространилось на площади 2 квадратных метра.