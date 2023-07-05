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Из крупного ТСК в Уфе эвакуировали 580 человек

5 июля 2023, 13:54
Фото: telegram-канал @UFA_RB

Из-за задымления в ТСК «Сипайловский» прошла эвакуация 580 человек

Причину задымления и возгорания раскрыли в пресс-службе МЧС по Башкирии 5 июля.

В Уфе 5 июля днем прошла эвакуация одного из крупных ТСК. Посетителей ТСК «Сипайловский» пришлось экстренно выводить из здания, так как на 1 этаже началось возгорание, горела тюль в одном из павильонов, от тепла плафона нежная ткань загорелась и горение распространилось на площади 2 квадратных метра.

Очаг возгорания пожарные локализовали за 10 минут и оперативно полностью потушили возгорание.

Несмотря на то, что в происшествии никто не пострадал, причину выясняет дознаватель МЧС России, также на место выехал эксперт испытательной пожарной лаборатории.

#Новости Уфы#Происшествия#Ирина Деревянчук
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