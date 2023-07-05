Из крупного ТСК в Уфе эвакуировали 580 человек

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В Уфе 5 июля днем прошла эвакуация одного из крупных ТСК. Посетителей ТСК «Сипайловский» пришлось экстренно выводить из здания, так как на 1 этаже началось возгорание, горела тюль в одном из павильонов, от тепла плафона нежная ткань загорелась и горение распространилось на площади 2 квадратных метра.
Очаг возгорания пожарные локализовали за 10 минут и оперативно полностью потушили возгорание.
Несмотря на то, что в происшествии никто не пострадал, причину выясняет дознаватель МЧС России, также на место выехал эксперт испытательной пожарной лаборатории.