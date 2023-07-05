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Голикова: Хакасия не смогла выполнить показатели плана по снижению уровня бедности

5 июля 2023, 20:07
В течение прошлого года Хакасии не удалось добиться показателей сокращения уровня бедности, установленных планом по достижению национальных целей развития страны до 2024 года. Такой вывод следует из выступления вице-премьера Татьяны Голиковой, состоявшегося в среду, 5 июля.

Как сообщает iz.ru, спикер перечислила и другие восемь субъектов РФ, которые не смогли справиться с бедностью.

Голикова отметила, что 76 российских регионов добились сокращения уровня бедности в рамках установленных государством на 2022 год показателей, а девять регионов не смогли справиться с этой задачей. Об этом вице-премьер заявила на 548-м заседании Совета Федерации.

В число отстающих вошли, кроме Хакасии, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ.

По подсчетам, за 2022 год черту бедности смогли преодолеть 1,7 миллиона жителей страны. Как считает Татьяна Голикова, в 2023 году в борьбе с бедностью весомую роль должно сыграть введение единого пособия для семей. Вице-премьер напомнила, то в российских регионах сегодня обеспечены материальной поддержкой 255 тысяч беременных и восемь миллионов детей.

Спикер отметила, что в этом году ожидается дальнейшее сокращение доли граждан, живущих за чертой бедности. Правда, Хакасия пока только стремится войти в этот перечень, так как в 2022 году в республике свыше 18% населения имели доход ниже прожиточного минимума. Вероятно, помочь в этой ситуации может введение федеральных пособий.

Согласно информации Росстата, сегодня в Хакасии проживают 530 233 человека, из которых 68% — горожане.

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