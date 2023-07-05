Голикова: Хакасия не смогла выполнить показатели плана по снижению уровня бедности

Posted Сегодня, 20:07
Published Сегодня, 20:07
Modified Сегодня, 20:07
Updated Сегодня, 20:07
Как сообщает iz.ru, спикер перечислила и другие восемь субъектов РФ, которые не смогли справиться с бедностью.
Голикова отметила, что 76 российских регионов добились сокращения уровня бедности в рамках установленных государством на 2022 год показателей, а девять регионов не смогли справиться с этой задачей. Об этом вице-премьер заявила на 548-м заседании Совета Федерации.
В число отстающих вошли, кроме Хакасии, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ.
По подсчетам, за 2022 год черту бедности смогли преодолеть 1,7 миллиона жителей страны. Как считает Татьяна Голикова, в 2023 году в борьбе с бедностью весомую роль должно сыграть введение единого пособия для семей. Вице-премьер напомнила, то в российских регионах сегодня обеспечены материальной поддержкой 255 тысяч беременных и восемь миллионов детей.
Спикер отметила, что в этом году ожидается дальнейшее сокращение доли граждан, живущих за чертой бедности. Правда, Хакасия пока только стремится войти в этот перечень, так как в 2022 году в республике свыше 18% населения имели доход ниже прожиточного минимума. Вероятно, помочь в этой ситуации может введение федеральных пособий.
Согласно информации Росстата, сегодня в Хакасии проживают 530 233 человека, из которых 68% — горожане.