Голикова: Хакасия не смогла выполнить показатели плана по снижению уровня бедности

Спикер отметила, что в этом году ожидается дальнейшее сокращение доли граждан, живущих за чертой бедности. Правда, Хакасия пока только стремится войти в этот перечень, так как в 2022 году в республике свыше 18% населения имели доход ниже прожиточного минимума. Вероятно, помочь в этой ситуации может введение федеральных пособий.