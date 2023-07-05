Фермерское хозяйство собрало урожай ягод для детского дома

За несколько часов добровольцам удалось собрать более 50 килограммов клубники и смородины. Георгий Филимонов, заместитель председателя Правительства Подмосковья, отметил, что городской округ Коломна является лидером в выращивании ягод на открытом и закрытом грунте. Фермерское хозяйство «Коломенская ягода» не только успешно занимается производством ягод и рассады, но и активно участвует в благотворительных акциях, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».