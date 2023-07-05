«Атомайз» рассказал, как приобрести квадратные метры без покупки квартиры

Идея заключается в следующем: если стоимость квадратного метра увеличивается до 9% (то есть оказывается ниже номинала), то инвестор все равно получает гарантированную прибыль — не менее 10% от номинала. Если же стоимость метра возрастает более номинала, то прибыль также увеличивается.