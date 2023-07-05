«Атомайз» рассказал, как приобрести квадратные метры без покупки квартиры

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
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Updated Сегодня, 18:46
Общая сумма выпуска таких ЦФА составляет 50 миллионов рублей, они доступны для всех типов инвесторов, включая неквалифицированных. Об этом сообщает ko.ru.
Идея заключается в следующем: если стоимость квадратного метра увеличивается до 9% (то есть оказывается ниже номинала), то инвестор все равно получает гарантированную прибыль — не менее 10% от номинала. Если же стоимость метра возрастает более номинала, то прибыль также увеличивается.
Это первый в России инвестиционный инструмент для недвижимости, который обеспечивает полную защиту капитала и гарантированную доходность. Информация о владельце автоматически фиксируется в распределенном реестре компании «Атомайз», которая находится под контролем Центробанка России.
Генеральный директор платформы «Атомайз» Екатерина Фроловичева уверена, что ЦФА на квадратные метры может стать популярным инвестиционным инструментом. Они позволяют инвестировать в недвижимость тем, кто хочет приобрести жилье, но не собирается заниматься перепродажей и регистрацией права собственности.
«Интеррос» называет ЦФА новым и удобным способом привлечения ликвидности. За год объем выпуска цифровых финансовых активов в России превысил миллиард рублей.
Закон о ЦФА вступил в силу в 2021 году, а первой компанией, получившей разрешение Банка России на управление информационными системами ЦФА, стала платформа «Атомайз». На сегодняшний день статус оператора информационных систем, выпускающих ЦФА, также имеют «Мастерчейн», Сбербанк, «Лайтхаус» и Альфа-банк.