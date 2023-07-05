Названы два дня, когда жара в Башкирии достигнет +39 градусов

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
В Уфе следующая рабочая неделя начнется с аномально жаркой погоды. Согласно данным портала Gismeteo, в понедельник, 10 июля, температура воздуха поднимется до +38 градусов. День обещает быть ясным, без осадков, а до своего максимума воздух прогреется в 17:00.
Во вторник, 11 июля, температура воздуха поднимется до +39 градусов, самое жаркое время — 14:00. Несмотря на жару, день ожидается пасмурным, но без осадков.
До конца текущей недели температура воздуха максимум поднимется до +33 градусов. Осадки в эти дни также не прогнозируются.