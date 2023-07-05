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Published Сегодня, 08:21

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Updated Сегодня, 08:50

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Названы два дня, когда жара в Башкирии достигнет +39 градусов

5 июля 2023, 08:21
Фото: 1MI

Синоптики сообщают об аномальной жаре со следующей недели

До конца текущей недели температура воздуха достигнет +33 градусов, однако самые жарки дни ждут уфимцев с понедельника.

В Уфе следующая рабочая неделя начнется с аномально жаркой погоды. Согласно данным портала Gismeteo, в понедельник, 10 июля, температура воздуха поднимется до +38 градусов. День обещает быть ясным, без осадков, а до своего максимума воздух прогреется в 17:00.

Во вторник, 11 июля, температура воздуха поднимется до +39 градусов, самое жаркое время — 14:00. Несмотря на жару, день ожидается пасмурным, но без осадков.

До конца текущей недели температура воздуха максимум поднимется до +33 градусов. Осадки в эти дни также не прогнозируются.

#Элина Сайфранова
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