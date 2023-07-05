Названы два дня, когда жара в Башкирии достигнет +39 градусов

В Уфе следующая рабочая неделя начнется с аномально жаркой погоды. Согласно данным портала Gismeteo, в понедельник, 10 июля, температура воздуха поднимется до +38 градусов. День обещает быть ясным, без осадков, а до своего максимума воздух прогреется в 17:00.