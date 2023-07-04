Жители Уфы смогут отправиться в Хургаду

Сообщается, что рейсы из уфимского аэропорта в в Хургаду будут выполняться с 5 июля дважды в неделю — каждую среду и субботу на лайнерах Boeing 737-800. Отдельно отмечается, что приобрести билеты на данные авиарейсы можно при бронировании комплексного туристического продукта, включающего перелет, трансфер, проживание и экскурсии.