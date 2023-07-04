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Жители Уфы смогут отправиться в Хургаду

4 июля 2023, 06:06

С 5 июля из Уфы запускается новый авиарейс в Хургаду

Авиакомпания «Россия» в партнерстве с туристическим оператором «Библио-Глобус» запускает сезонную программу полетов в Египет, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Уфа» имени Мустая Карима

Сообщается, что рейсы из уфимского аэропорта в в Хургаду будут выполняться с 5 июля дважды в неделю — каждую среду и субботу на лайнерах Boeing 737-800. Отдельно отмечается, что приобрести билеты на данные авиарейсы можно при бронировании комплексного туристического продукта, включающего перелет, трансфер, проживание и экскурсии.

В пресс-службе международного аэропорта также напомнили, что перелеты из Уфы в Хургаду также осуществляет авиакомпания AZUR air.

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#Азамат Нухов#Город#Общество#Авиация#Авиакомпании#Самолеты#Аэропорт#Международный аэропорт
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