Врио мэра ЗАТО Межгорье стал зам арестованного за лже-премирование себя Калугина

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Стало известно кто будет временно исполнять обязанности главы администрации ЗАТО Межгорье в Башкирии. И.о. мэра закрытого города Вячеслав Калугин на прошлой неделе стал фигурантом уголовного дело по подозрению в растрате бюджетных средств, следствие полагает, что чиновник щедро премировал сам себя и почти за два года начислил себе 1,3 млн премии.
Депутаты местного совета собрались на внеочередное собрание в ходе которого пришли к решению вызвать из очередного отпуска заместителя главы администрации закрытого города Александра Чоловского, который также является бизнес-шерифом ЗАТО Межгорье. На этом же собрании депутаты признали прешение о назначении Калугина на пост исполняющего обязанности мэра утратившим силу.