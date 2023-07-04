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Врио мэра ЗАТО Межгорье стал зам арестованного за лже-премирование себя Калугина

4 июля 2023, 04:37
Фото: администрация Межгорья

Врио мэра ЗАТО Межгорье в Башкирии стал бизнес-шериф города Александр Чоловский

Решение вызвать Чоловского из отпуска и назначить на данный пост приняли местные депутаты на внеочередном заседании 3 июля.

Стало известно кто будет временно исполнять обязанности главы администрации ЗАТО Межгорье в Башкирии. И.о. мэра закрытого города Вячеслав Калугин на прошлой неделе стал фигурантом уголовного дело по подозрению в растрате бюджетных средств, следствие полагает, что чиновник щедро премировал сам себя и почти за два года начислил себе 1,3 млн премии.

Депутаты местного совета собрались на внеочередное собрание в ходе которого пришли к решению вызвать из очередного отпуска заместителя главы администрации закрытого города Александра Чоловского, который также является бизнес-шерифом ЗАТО Межгорье. На этом же собрании депутаты признали прешение о назначении Калугина на пост исполняющего обязанности мэра утратившим силу.

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#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Ирина Деревянчук
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