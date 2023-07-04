Врио мэра ЗАТО Межгорье стал зам арестованного за лже-премирование себя Калугина

Стало известно кто будет временно исполнять обязанности главы администрации ЗАТО Межгорье в Башкирии. И.о. мэра закрытого города Вячеслав Калугин на прошлой неделе стал фигурантом уголовного дело по подозрению в растрате бюджетных средств, следствие полагает, что чиновник щедро премировал сам себя и почти за два года начислил себе 1,3 млн премии.