Восстановительные работы в Ростове-на-Дону обошлись в 28,8 млн рублей

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Эту информацию сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в интервью RTVI.
По данным мэрии, военная техника повредила 12 тыс. кв. м. дорожного покрытия и 210 кв. м. тротуара, а также были повреждены стрелки трамвайных путей. Завершение восстановительных работ обошлось в 28,8 млн рублей.
Кроме того, пострадала и специализированная коммунальная техника, ее восстановление может потребовать до 63,7 млн рублей. Окончательные расходы на восстановление будут известны после завершения ремонтных работ. Таковы ответы ростовской администрации на запрос RTVI.