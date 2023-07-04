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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Восстановительные работы в Ростове-на-Дону обошлись в 28,8 млн рублей

4 июля 2023, 06:36
Последствия действий ЧВК «Вагнер» во время «мятежа» в Ростове-на-Дону оцениваются по меньшей мере в 92,5 млн рублей.

Эту информацию сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в интервью RTVI.

По данным мэрии, военная техника повредила 12 тыс. кв. м. дорожного покрытия и 210 кв. м. тротуара, а также были повреждены стрелки трамвайных путей. Завершение восстановительных работ обошлось в 28,8 млн рублей.

Кроме того, пострадала и специализированная коммунальная техника, ее восстановление может потребовать до 63,7 млн рублей. Окончательные расходы на восстановление будут известны после завершения ремонтных работ. Таковы ответы ростовской администрации на запрос RTVI.

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