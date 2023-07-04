В заповедных лесах Башкирии после ударов молний начались лесные пожары

Обещанные синоптиками грозы в Башкирии прошли не без последствий. Так в понедельник 3 июня в Белорецком районе Башкирии во время разгула молнии били в лес из-за чего недалеко от Катаскина рядом с Айгиром начались множественные возгорания в лесу.