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Published Сегодня, 03:38

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В заповедных лесах Башкирии после ударов молний начались лесные пожары

4 июля 2023, 03:38
Фото: mkset.ru

В Башкирии из-за ударов молний в лес близ Айгира возникло множество очагов пожаров

Видео как горящего, так и тлеющего леса прислали очевидцы в редакцию Mkset.

Обещанные синоптиками грозы в Башкирии прошли не без последствий. Так в понедельник 3 июня в Белорецком районе Башкирии во время разгула молнии били в лес из-за чего недалеко от Катаскина рядом с Айгиром начались множественные возгорания в лесу.

Видео: mkset.ru
Видео: mkset.ru
Видео: mkset.ru

А пока в Белорецком районе молнии создают пожары, по Башкирии гуляют сильные ветра. Так в Дуванском районе сильный ветер оставил без крыши школу.

Напомним, не так давно пожар произошел в туристической деревне Айгир. К счастью на отдыхе там находился действующий сотрудник МЧС, который грамотно организовал из очевидцев бригаду пожарных и вместе туристы и местные жители смогли предотвратить трагедию и до приезда пожарных ликвидировали возгорание.

В туристической деревне Айгир в Башкирии произошел пожар
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#Ирина Деревянчук#Пожар#Башкортостан#Происшествия#Новости Башкирии#Лес#Видео
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