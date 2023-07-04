В заповедных лесах Башкирии после ударов молний начались лесные пожары

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
Обещанные синоптиками грозы в Башкирии прошли не без последствий. Так в понедельник 3 июня в Белорецком районе Башкирии во время разгула молнии били в лес из-за чего недалеко от Катаскина рядом с Айгиром начались множественные возгорания в лесу.
А пока в Белорецком районе молнии создают пожары, по Башкирии гуляют сильные ветра. Так в Дуванском районе сильный ветер оставил без крыши школу.
Напомним, не так давно пожар произошел в туристической деревне Айгир. К счастью на отдыхе там находился действующий сотрудник МЧС, который грамотно организовал из очевидцев бригаду пожарных и вместе туристы и местные жители смогли предотвратить трагедию и до приезда пожарных ликвидировали возгорание.