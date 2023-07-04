В российском кабмине заявили о поддержке инициатив рабочей группы по СВО

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Обратившись к Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке проекта о порядке страхования добровольцев СВО, Андрей Турчак, первый вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генерального совета «Единой России» и глава рабочей группы по вопросам СВО, отметил, что в ноябре минувшего года ГД РФ предусмотрела обязательное государственное страхование добровольцев — участников спецоперации. Однако при принятии закона механизм реализации нормы четко не прописали.
Также Турчак сообщил о неравных условиях для добровольцев в сравнении со служащими по контракту и мобилизованными россиянами.
«Сейчас они получают только выплаты, предусмотренные указом президента, при этом лишены выплат, положенных по закону об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих. Мы подготовили законопроект, устраняющий эту несправедливость. Он устанавливает основания, условия, суммы, порядок страхования добровольцев аналогично мерам, которые действуют для военнослужащих», — объяснил глава рабгруппы.
Согласно информации издания rostovgazeta.ru, Мишустин выразил поддержку инициативе и пообещал, что отзыв на нее будет подготовлен в скором времени.
«Абсолютно поддерживаю ваше предложение. Защитники и их близкие должны получать всю возможную помощь, в том числе в части государственного личного страхования добровольцев… Такое поручение будет дано. Подготовим отзыв правительства в ближайшее время», — заявил глава российского правительства.
Также Турчак сообщил, что другие инициативы рабгруппы тоже получили поддержку со стороны ряда ведомств. В частности, он рассказал о согласовании с Министерством труда конечной редакции поправок на приостановление срочных трудовых договоров для мобилизованных и добровольцев на период спецоперации. Помимо этого, при участии правительства были подготовлены поправки о введении набора соцуслуг, о переводе в денежную форму части социальной помощи, предоставляемой ветеранам боевых действий.
«Уверен, до конца этой весенней сессии мы эти изменения примем», — отметил Турчак.
Кроме того, в ходе встречи на обсуждение был поставлен вопрос о земельных участках, предоставляемых героям и полным кавалерам ордена Славы.
«Сейчас их выделяют только под цели ИЖС, садоводства или ЛПХ. Мы предлагаем добавить к этому списку крестьянское (фермерское) хозяйство. И предусмотреть передачу права на бесплатный участок супругам, детям и родителям в случае гибели участника СВО. Законопроект проходит согласование в правительстве», — рассказал глава рабочей группы.
Турчак выразил благодарность российскому правительству за содействие рабочей группе по вопросам СВО в ее деятельности. Об этом пишет сайт ЕР.