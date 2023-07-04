В российском кабмине заявили о поддержке инициатив рабочей группы по СВО

Также Турчак сообщил, что другие инициативы рабгруппы тоже получили поддержку со стороны ряда ведомств. В частности, он рассказал о согласовании с Министерством труда конечной редакции поправок на приостановление срочных трудовых договоров для мобилизованных и добровольцев на период спецоперации. Помимо этого, при участии правительства были подготовлены поправки о введении набора соцуслуг, о переводе в денежную форму части социальной помощи, предоставляемой ветеранам боевых действий.