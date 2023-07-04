В РЭО рассказали о получении разрешения на строительство 8 экопарков

В Московском регионе построят предприятия по переработке вторичных ресурсов мощностью до 80 тысяч тонн, в том числе отходов древесины, стекла, резины. Также на территории парка планируют построить предприятие по утилизации органических отходов с использованием личинок мух черной львинки — его мощность будет составлять до пятидесяти пяти тысяч тонн в год.