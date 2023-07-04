В РЭО рассказали о получении разрешения на строительство 8 экопарков

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Объекты планируют построить до конца следующего года, сообщает transsibinfo.com.
По сообщению издания, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что после получения разрешений в регионах начнется строительство инфраструктуры: систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и дорог. Строительство уже началось в Челябинской области. До конца августа все парки должны завершить работу по набору резидентов, которые уже в следующем году начнут строительство объектов.
В Челябинской области потенциальные резиденты уже проектируют производства, мощность которых составит до двадцати восьми тысяч тонн отходов пластиковых и текстильных изделий в год.
В Краснодарском крае построят предприятия, перерабатывающие до 70 тысяч тонн вторресурсов, в том числе отходов пластика и стекла. Более 120 тысяч тонн вторичных ресурсов будут перерабатывать предприятия в Нижегородской области, в том числе отходы пластика, стекла, электроники, бумагу и автомобильные шины.
В Московском регионе построят предприятия по переработке вторичных ресурсов мощностью до 80 тысяч тонн, в том числе отходов древесины, стекла, резины. Также на территории парка планируют построить предприятие по утилизации органических отходов с использованием личинок мух черной львинки — его мощность будет составлять до пятидесяти пяти тысяч тонн в год.
В Приморье планируется строительство предприятий по утилизации пенополистирола и пенополиэтилена. Их мощность составит до 250 тысяч тонн в год, а также объект по утилизации стеклотары, мощность которого составит до 300 тысяч тонн в год.
В Невинномысске Ставропольского края планируется строительство предприятия утилизации отходов стекла мощностью до восьмидесяти тысяч тонн в год.
В Новосибирской области будет построена стеклообогатительная фабрика по подготовке стеклобоя. Мощность данного предприятия составит до 200 тысяч тонн. Российский экологический оператор и Сибстекло уже подписали соответствующее соглашение о совместной реализации проектов в области утилизации стекла.
«Проекты резидентов поддержит Российский экологический оператор за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых. Сумма вложений оценивается в 17,6 млрд рублей во все экотехнопарки. Капитальные вложения в строительство объектов инфраструктуры составят 9,4 млрд рублей, такую сумму выделило Правительство РФ в рамках федпроекта „Экономика замкнутого цикла“», — сказал директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.