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В РЭО рассказали о получении разрешения на строительство 8 экопарков

4 июля 2023, 16:13
Фото: reo.ru
Местные власти Краснодарского и Ставропольского краев, Приморья, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской областей дали разрешение на строительство в регионах экопромышленных парков с производствами продукции из вторсырья, полученного в результате отбора ТКО.

Объекты планируют построить до конца следующего года, сообщает transsibinfo.com.

По сообщению издания, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что после получения разрешений в регионах начнется строительство инфраструктуры: систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и дорог. Строительство уже началось в Челябинской области. До конца августа все парки должны завершить работу по набору резидентов, которые уже в следующем году начнут строительство объектов.

В Челябинской области потенциальные резиденты уже проектируют производства, мощность которых составит до двадцати восьми тысяч тонн отходов пластиковых и текстильных изделий в год.

В Краснодарском крае построят предприятия, перерабатывающие до 70 тысяч тонн вторресурсов, в том числе отходов пластика и стекла. Более 120 тысяч тонн вторичных ресурсов будут перерабатывать предприятия в Нижегородской области, в том числе отходы пластика, стекла, электроники, бумагу и автомобильные шины.

В Московском регионе построят предприятия по переработке вторичных ресурсов мощностью до 80 тысяч тонн, в том числе отходов древесины, стекла, резины. Также на территории парка планируют построить предприятие по утилизации органических отходов с использованием личинок мух черной львинки — его мощность будет составлять до пятидесяти пяти тысяч тонн в год.

В Приморье планируется строительство предприятий по утилизации пенополистирола и пенополиэтилена. Их мощность составит до 250 тысяч тонн в год, а также объект по утилизации стеклотары, мощность которого составит до 300 тысяч тонн в год.

В Невинномысске Ставропольского края планируется строительство предприятия утилизации отходов стекла мощностью до восьмидесяти тысяч тонн в год.

В Новосибирской области будет построена стеклообогатительная фабрика по подготовке стеклобоя. Мощность данного предприятия составит до 200 тысяч тонн. Российский экологический оператор и Сибстекло уже подписали соответствующее соглашение о совместной реализации проектов в области утилизации стекла.

«Проекты резидентов поддержит Российский экологический оператор за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых. Сумма вложений оценивается в 17,6 млрд рублей во все экотехнопарки. Капитальные вложения в строительство объектов инфраструктуры составят 9,4 млрд рублей, такую сумму выделило Правительство РФ в рамках федпроекта „Экономика замкнутого цикла“», — сказал директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

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