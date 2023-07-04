В деле экс-военкома-взяточника из Уфы Константина Выропаева произошел новый поворот

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Updated Сегодня, 04:07
Уже после озвученного в конце апреля приговора по скандальному делу о взятках от именитых спортсменов за получение военных билетов и подложных комиссий, стало известно о намерении военной прокуратура Уфимского гарнизона взыскать с уже бывшего военкома 480 тысяч рублей, известно, что с его супруги также взыскиваются средства, однако в куда меньшем размере — 10 тысяч рублей. Указанные суммы по мнению ведомства явились незаконным обогащением.
Напомним, 29 марта в Калининском райсуде Уфы состоялось заседание по делу начальника отделения подготовки и призыва военкомата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Уфы Константина Выропаева. Суд приговорил начальника трех районных военкоматов к 6 годам условно и штрафу в 1,8 млн рублей. назначен Выропаеву и испытательный срок — 3 года.