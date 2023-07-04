В деле экс-военкома-взяточника из Уфы Константина Выропаева произошел новый поворот

Уже после озвученного в конце апреля приговора по скандальному делу о взятках от именитых спортсменов за получение военных билетов и подложных комиссий, стало известно о намерении военной прокуратура Уфимского гарнизона взыскать с уже бывшего военкома 480 тысяч рублей, известно, что с его супруги также взыскиваются средства, однако в куда меньшем размере — 10 тысяч рублей. Указанные суммы по мнению ведомства явились незаконным обогащением.