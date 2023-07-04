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Ушибы и ссадины: двум женщинам в Уфе после поездки на автобусе понадобилась медпомощь

4 июля 2023, 07:59
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции РБ

Два человека пострадали в результате ДТП с автобусом в Уфе

ДТП с участием пассажирского транспорта произошло сегодняшним утром в Калининском районе Уфы, сообщает Пресс-служба региональной Госавтоинспекции

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 10:00 в Калининском районе Уфы. Водитель автобуса «Peugot Boxer», двигаясь по ул Ферина в сторону улицы С. Богородская, допустил наезд на припаркованную у обочины автомашину «Mazda 3».

На момент столкновения автомобилей в салоне автобуса находилось восемь человек. Двое пассажиров в результате ДТП получили травмы — женщины 50-ти и 39-ти лет с ушибами и ссадинами обратились за помощью к медикам.

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#Новости Уфы#Транспорт#Автомобиль#Общественный транспорт#Город#Происшествия#Азамат Нухов
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