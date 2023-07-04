Ушибы и ссадины: двум женщинам в Уфе после поездки на автобусе понадобилась медпомощь

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 10:00 в Калининском районе Уфы. Водитель автобуса «Peugot Boxer», двигаясь по ул Ферина в сторону улицы С. Богородская, допустил наезд на припаркованную у обочины автомашину «Mazda 3».
На момент столкновения автомобилей в салоне автобуса находилось восемь человек. Двое пассажиров в результате ДТП получили травмы — женщины 50-ти и 39-ти лет с ушибами и ссадинами обратились за помощью к медикам.