Под окнами жилого дома в Башкирии обнаружили двухлетнего ребенка

Так, в 2021 году, по данным регионального МЧС, в результате несчастных случаев погибли восемь детей, еще 23 ребенка получили многочисленные травмы. Всего было зарегистрировано 302 падения. Ранее Mkset выяснил, какое наказание может грозить родителям, чьи дети по тем или иным причинам выпали из окон.