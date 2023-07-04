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Под окнами жилого дома в Башкирии обнаружили двухлетнего ребенка

4 июля 2023, 08:44
Фото: 1MI

У выпавшего из окна мальчика в Башкирии диагностировано сотрясение мозга

Мальчик, найденный под окнами пятиэтажки в Ишимбае с характерными для падения с высоты травмами, находится под наблюдением медиков, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на источник в экстренных службах

По информации информагентства, предварительно, мальчик выпал со второго этажа пятиэтажного дома. Ребенок получил травмы, характерные для падения с высоты.

В настоящий момент ребенок находится под присмотром медиков. Ранее у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, а также сотрясение головного мозга.

Отметим, что это не первый случай в Башкирии, когда малолетних детей с травмами обнаруживают под окнами жилых домов. Волна подобных инцидентов прошла в республике в весенне-летний период прошлого года. Причем некоторые из них закончились трагедией.

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Так, в 2021 году, по данным регионального МЧС, в результате несчастных случаев погибли восемь детей, еще 23 ребенка получили многочисленные травмы. Всего было зарегистрировано 302 падения. Ранее Mkset выяснил, какое наказание может грозить родителям, чьи дети по тем или иным причинам выпали из окон.

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#Азамат Нухов
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