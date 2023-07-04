Сомнолог рассказал, как помочь совам избежать развития тревожных расстройств

Чтобы определить, являемся ли мы совами, можно обратить внимание на следующие признаки: нам нужно время (около полчаса или час) утром, чтобы проснуться; мы часто употребляем кофеин для повышения бодрости; а вечером мы можем прибегать к алкоголю, чтобы уснуть.