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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Сомнолог рассказал, как помочь совам избежать развития тревожных расстройств

4 июля 2023, 11:58
Алексей Мелёхин, клинический психолог высшей квалификационной категории, объяснил, почему некоторые из нас — совы.

Он говорит, что на самом деле нет яркого разделения на сов и жаворонков. Чаще всего мы имеем дело с комбинированными типами, и наши хронотипы могут меняться в зависимости от ситуаций, пишет RT

Те, кто склонен быть совой, подвержены повышенному риску тревожных расстройств и депрессии. Также у этой группы людей может возникнуть сердечно-сосудистые проблемы и кардионеврозы.

Более позднее засыпание может вызвать проблемы с обменом веществ, такие как синдром ночного переедания и набор веса.

Чтобы определить, являемся ли мы совами, можно обратить внимание на следующие признаки: нам нужно время (около полчаса или час) утром, чтобы проснуться; мы часто употребляем кофеин для повышения бодрости; а вечером мы можем прибегать к алкоголю, чтобы уснуть.

Мелёхин также отмечает, что деление на сов и жаворонков связано с состоянием нашей нервной системы, которая адаптируется к нашим мотивационным, смысловым и ценностным ориентациям.

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