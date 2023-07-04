РЭО: Количество лотов на ЭТП вырастет в разы

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
С принятием закона о расширенной ответственности производителя (РОП) на платформе в разы увеличится количество предложений. Об этом заявил глава РЭО Денис Буцаев, передает 56orb.ru.
«Мы ожидаем пользователей, которые захотят быстрее найти контрагентов через площадку и выйти на сделку. Кроме того, уверены, что услуга по исполнению РОП станет еще более востребованной на нашей площадке», — заявил он.
Как отметил руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов, функция «Продвижение лота» понадобится тем, кто хочет как можно скорее совершить сделку.
«Здесь все просто: платишь деньги, и твое объявление наверху», — заявил он.
Отмечается, что сроки продвижения объявления можно будет выбрать в разных временных диапазонах: четыре часа, 24 часа, 48 часов.
ЭТП заработала в сентябре 2022 года, здесь можно продавать и покупать вторсырье, заключать сделки по переработке и заказывать услуги в рамках РОП. На площадке зарегистрировано более 950 предприятий. Общая сумма опубликованных лотов составляет миллиард рублей.
Законопроект о РОП был внесен на рассмотрение в ГД РФ 25 апреля.