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РЭО: Количество лотов на ЭТП вырастет в разы

4 июля 2023, 12:21
Электронная торговая площадка (ЭТП) по купле-продаже вторсырья, созданная Российским экологическим оператором, запустит функцию продвижения лота по аналогии с порталами по размещению объявлений.

С принятием закона о расширенной ответственности производителя (РОП) на платформе в разы увеличится количество предложений. Об этом заявил глава РЭО Денис Буцаев, передает 56orb.ru.

«Мы ожидаем пользователей, которые захотят быстрее найти контрагентов через площадку и выйти на сделку. Кроме того, уверены, что услуга по исполнению РОП станет еще более востребованной на нашей площадке», — заявил он.

Как отметил руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов, функция «Продвижение лота» понадобится тем, кто хочет как можно скорее совершить сделку.

«Здесь все просто: платишь деньги, и твое объявление наверху», — заявил он.

Отмечается, что сроки продвижения объявления можно будет выбрать в разных временных диапазонах: четыре часа, 24 часа, 48 часов.

ЭТП заработала в сентябре 2022 года, здесь можно продавать и покупать вторсырье, заключать сделки по переработке и заказывать услуги в рамках РОП. На площадке зарегистрировано более 950 предприятий. Общая сумма опубликованных лотов составляет миллиард рублей.

Законопроект о РОП был внесен на рассмотрение в ГД РФ 25 апреля.

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