Пенсионер из Башкирии пойдет под суд за участие в экстремисткой организации

Перед судом Башкирии предстанет 69-летний житель Нуримановского района. Как сообщает пресс-служба следственного комитета, он с августа 2022 года состоял в межрегиональной общественной организации «Граждане СССР»*. Напомним, что Самарский областной суд в июле 2022 года признал деятельность организации экстремистской и запретил ее на территории России.