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Пенсионер из Башкирии пойдет под суд за участие в экстремисткой организации

4 июля 2023, 16:25
Фото: 1MI

Жителя Башкирии будут судить за участие в экстремистской организации

Уголовное дело об участие в признанной экстремистской организации в отношении 69-летнего мужчины было передано в суд.

Перед судом Башкирии предстанет 69-летний житель Нуримановского района. Как сообщает пресс-служба следственного комитета, он с августа 2022 года состоял в межрегиональной общественной организации «Граждане СССР»*. Напомним, что Самарский областной суд в июле 2022 года признал деятельность организации экстремистской и запретил ее на территории России.

Сообщается, что пенсионер знал о действующем запрете на деятельность данной организации, однако участие, по версии следствия, в ней не прекратил. Мужчина «пропагандировал идеологию» организации путем рассылки агитационных материалов и публикации в интернете соответствующих выступлений.

Деятельность 69-летнего жителя республики была пресечена сотрудниками МВД РБ. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Вину в совершенном преступлении мужчина не признал.

* — организация признана экстремистской на территории РФ, запрещена и ликвидирована.

#Элина Сайфранова
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