Пенсионер из Башкирии пойдет под суд за участие в экстремисткой организации

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Перед судом Башкирии предстанет 69-летний житель Нуримановского района. Как сообщает пресс-служба следственного комитета, он с августа 2022 года состоял в межрегиональной общественной организации «Граждане СССР»*. Напомним, что Самарский областной суд в июле 2022 года признал деятельность организации экстремистской и запретил ее на территории России.
Сообщается, что пенсионер знал о действующем запрете на деятельность данной организации, однако участие, по версии следствия, в ней не прекратил. Мужчина «пропагандировал идеологию» организации путем рассылки агитационных материалов и публикации в интернете соответствующих выступлений.
Деятельность 69-летнего жителя республики была пресечена сотрудниками МВД РБ. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Вину в совершенном преступлении мужчина не признал.
* — организация признана экстремистской на территории РФ, запрещена и ликвидирована.