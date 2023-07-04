«Никто не скрывает»: чиновник рассказал об участниках СВО из Башкирии

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Ранее первый вице-премьер правительства региона Азат Бадранов, отправившийся в зону СВО несколькими месяцами ранее, дал интервью ИА «Башинформ». Так, на вопрос о том, как меняются уроженцы республики, участвующие в спецоперации, Бадранов говорит, что многие из них, к примеру, полностью отказываются от алкоголя. Молодые люди в условиях СВО, с его слов, быстро возмужали. Многие переосмыслили свои жизненные ценности и ориентиры.
— Значимыми становятся простые истины — семья, дети, родители, родной дом. На переднем крае они приобретают чёткие контуры, — рассуждает Бадранов.
Также у Бадранова поинтересовались, плачут ли эти сильные мужчины, на что чиновник отвечает утвердительно, добавляя, что слезы наворачиваются на глазах военнослужащих в ситуациях, когда гибнут боевые товарищи.
— Ещё утром они вместе завтракали, а вечером… Тут такие слёзы никто не скрывает, они и не контролируются, — говорит первый вице-премьер.