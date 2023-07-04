«Никто не скрывает»: чиновник рассказал об участниках СВО из Башкирии

Ранее первый вице-премьер правительства региона Азат Бадранов, отправившийся в зону СВО несколькими месяцами ранее, дал интервью ИА «Башинформ». Так, на вопрос о том, как меняются уроженцы республики, участвующие в спецоперации, Бадранов говорит, что многие из них, к примеру, полностью отказываются от алкоголя. Молодые люди в условиях СВО, с его слов, быстро возмужали. Многие переосмыслили свои жизненные ценности и ориентиры.